Bakan Fidan Fransız mevkidaşı ile bir araya geldi! Gündem Suriye ve Ukrayna

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Fransız mevkidaşı Barrot telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin’deki durum, Suriye’deki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomatik temasları sürüyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Fransız mevkidaşı Barrot telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin’deki durum, Suriye’deki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.

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FİDAN'DAN DİPLOMATİK TEMASLAR

Dün ise Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de mevkidaşı Andriy Sybiha ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Fidan, İstanbul’da yapılan müzakerelere ve barış sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Fidan, 16 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerin diplomatik çözüm arayışına yeni bir boyut kazandırdığını belirterek, “Savaşta kritik bir yol ayrımına yaklaşıyoruz. Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu yıl içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız” dedi. Fidan, Türkiye açısından diyalog yoluyla adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasının tek çıkış yolu olduğunu vurguladı.