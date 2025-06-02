İstanbul'da barış zirvesi sonrası Zelenskiy'den Rusya'ya yaptırım çağrısı: "Putin hiçbir şey elde etmemeli, yoksa iştahı kabarır"

İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna barış zirvesi sona erdi. Esir takası anlaşmasının çıktığı görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den açıklama geldi. Litvanya'da yapılan zirvede konuşan Zelenskiy, "İstanbul'da sonuç çıkmazsa Rusya'ya yaptırım uygulanmalı. Putin hiçbir şey elde etmemeli, yoksa iştahı kabarır" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesinden bu yana barışın sağlanması için her türlü girişimi yapan Türkiye, ateşkes için bir kez daha ev sahipliği yaptı. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki ikinci tur görüşmelerinde esir takası anlaşması çıktı.

Kritik toplantının hemen ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den yeni açıklamalar geldi. İstanbul'da sonuç çıkmaması durumunda Rusya'ya dünya genelinde yaptırım uygulanması için çağrı yapan Zelenskiy, "Putin hiçbir şey elde etmemeli, yoksa iştahı kabarır" dedi.

LİTVANYA'DA KRİTİK ZİRVE

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Bükreş Dokuzlusu ve kuzey ülkelerinin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

RUSYA'YA KARŞI ORTAK YAPTIRIM İÇİN ÇALIŞMALIYIZ

Rusya'nın İstanbul'daki görüşmeleri sonuçsuz bırakması halinde sadece Avrupa'dan değil daha geniş çapta yaptırımlar gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "ABD'nin ve dünyada barış isteyen herkesin katılımıyla G7 düzeyinde ortak yaptırımlar üzerinde çalışmalıyız" dedi.

PUTİN, SAVAŞI BİTİRMEK İSTEYEN HERKESLE OYNAMAYA DEVAM EDECEK

Rusya'ya yönelik yaptırımların zorunluluk olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Putin, baskı olmadan bu savaşı bitirmek isteyen herkesle oyun oynamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ESİR TAKASINA HAZIRLANIYORUZ

İstanbul'da Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelere de değinen Zelenskiy, "İstanbul'daki görüşmeler az önce sona erdi ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un tam raporunu bekliyorum. Belgeler, Türk tarafı aracılığıyla değiş tokuş edildi ve savaş esirlerinin yeni bir salıverilmesine hazırlanıyoruz" dedi.

RUSYA BU SAVAŞTAN HİÇBİR ŞEY ELDE ETMEMELİ

Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO zirvesinde Rusya'ya net bir mesaj gönderilmesi çağrısı yapan Zelenskiy, Rusya'nın bu savaştan hiçbir şey elde etmemesi gerektiği, aksi takdirde bu tutumun Rusya'nın iştahını daha da artıracağı uyarısında bulundu.

ÖRÜMCEK AĞI TEKNOLOJİNİN ÖNEMİNİ GÖSTERDİ

Zelenskiy, toplantıda liderlere cephedeki duruma ve dün Rusya'daki 5 bölgede hava üslerine düzenlenen dron saldırısına ilişkin bilgi verdiğini ifade ederek, "Örümcek Ağı operasyonu, modern savaşın gerçekte nasıl göründüğünü ve teknolojide önde olmanın neden bu kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koydu" dedİ