Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kabinemizin 41. toplantısını az önce sona erdirdik. Türkiye'nin gündeminde olan kritik konuları değerlendirdik.

KABİNEMİZ 2 YILDIR UYUM İÇİNDE

Milletimiz her iki seçimde de istikbaline dahil çok önemli kararlar vermiştir. İçeride kavgalı sürekli kriz üretmeye meyyal yapı yerine tercihini Meclis'te Cumhur İttifakı'ndan Cumhurbaşkanlığını da şahsımızdan yana kullanmıştır. Bizi Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tercihleri farklı tecelli etse de sandığa giden vatandaşlarımıza aynı şekilde teşekkür ediyorum. 27 milyon seçmene teşekkür ederim. 14 ve 28 Mayıs tercihleri hayati öneme sahipti.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Daha 2 yıl öncesine kadar beyaz gömlek giyerek, video çekerek birbirlerini övgü yağmuruna tutanlar bugün gırtlak gırtlağa...

TÜRKİYE HER SORUNU ÇÖZECEK GÜÇTE

Şurası bir gerçek ki Türkiye terör sorunu başta olmak üzere her türlü meselesini çözecek kudrete, iradeye ve demokratik olgunluğa sahiptir. Terörsüz Türkiye sürecimiz inşallah bunun mihengi ve miğferi olacaktır. Suhûletle geçilen her aşamayla birlikte toplumumuz rahatlamakta, devlet-millet kaynaşması daha da artmaktadır. Her zaman söylüyorum; bugün tekrar vurgulamak istiyorum: Ne kadar çetrefil olursa olsun, Türkiye'nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir. Meselelerimizi konuşmanın en sağlam zemini şüphesiz siyasettir. 23 yıllık kazanımlar sayesinde demokrasimiz karşılıklı saygı çerçevesinde her türlü sorunu tartışacak, dahası bunlara ortak akılla çözüm bulacak yetkinliğe kavuşmuştur. Bundan kimse kuşku duymuyor.

Yıllardır acıdan ve gözyaşından beslenenlerin, Türkiye'nin yüklerinden kurtulma ihtimalinin kuvvetlenmesinden endişe etmesi gayet doğaldır. Biz bunlara aldırmadık ve aldırmayacağız. Çözüm yerine sorunun parçası olmakta ısrar edenleri milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz. Bu vesileyle gerek başbakanlık, gerekse cumhurbaşkanlığımız süresince millete ve memlekete hizmet mücadelemize omuz vermiş tüm arkadaşlarımıza, hükümet ve kabine üyelerimize bugün bir kez daha en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizlere daha nice yıllar azimle, şevkle, heyecanla milletimize hizmet üretmeyi nasip eylesin.

İSTANBUL'DA RUSYA-UKRAYNA ZİRVESİ

Bugün, bildiğiniz gibi, İstanbul'da Rusya-Ukrayna heyetleri Hakan Bey'in riyasetinde bir araya geldiler. Gerçekten çok çok muhteşem bir buluşma oldu. Bu buluşma neticesinde özellikle bundan önce biner esir değişimi olduğu halde bu defa bu esir değişimleri binin üzerine çıktı. Binin üzerine çıkmanın ötesinde de bir de bu esir değişiminin dışında gerek Rusya gerek Ukrayna tarafında bazı cesetlerin de birbirlerine iadesi söz konusu oldu. Bu rakamlar da gerçekten çok büyük. Gerek Rusya tarafından gerek Ukrayna tarafından verilen bu rakamlar ki Dışişleri Bakanım ve medya bu rakamları da İstanbul'da yapılan basın açıklamasıyla taraflar bunları dünya kamuoyuna açıklıyorlar.

PUTİN, ZELENSKİY VE TRUMP'I TÜRKİYE'DE BİR ARAYA GETİRMEK İSTİYORUZ

Gerek Putin gerek ise Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmek istiyoruz. Amacım Trump'ı Türkiye'ye davet ederek ülkemizde konuk etmek. Gerekirse benimde de katılmak suretiyle İstanbul'u barış merkezi haline getirelim istiyorum. Son buluşmadan sonra adımını atacağız.

