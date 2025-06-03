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Ruhsatları olmamasına rağmen yolcu taşıdılar! İstanbul'da 5 taksiciye ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ruhsatları olmamasına rağmen yolcu taşıdılar! İstanbul&#039;da 5 taksiciye ceza kesildi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da ruhsat sürelerinin dolmasına rağmen yolcu taşımaya devam eden 5 taksiciye toplam 46 bin 235 lira idari para cezası kesildi. 5 araç için ise trafikten men kararı verildi.

Fatih'te, ruhsat süresi bittiği halde yolcu taşımaya devam eden 5 taksi sürücüsüne toplam 46 bin 235 lira idari para cezası verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, 31 Mayıs'ta Kumkapı'dan Kocamustafapaşa'ya gitmek isteyen yolcuyu almayarak güzergah seçtikleri tespit edilen taksi sürücülerine ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Ruhsatları olmamasına rağmen yolcu taşıdılar! İstanbul'da 5 taksiciye ceza kesildi - 1. Resim

5 TAKSİCİYE 46 BİN LİRA CEZA 

Çalışmada, 34 TEU 19 plakalı aracın sürücüsünün Y.E.Ç, ⁠34 TEY 33 plakalı taksinin sürücüsünün A.O.S, ⁠34 THY 41 plakalı aracın sürücüsünün M.B, ⁠34 TCZ 64 plakalı taksinin sürücüsünün Ş.T. ve 34 TAU 12 plakalı aracın sürücüsünün U.S. olduğu tespit edildi.

Ticari araç sürücülerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, "belediye sınırları içerisinde ruhsat süresi bittiği halde yolcu taşımak" maddesinden toplam 46 bin 235 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca araçlar trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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