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Haberler > Spor > Ergin Ataman dik durdu, küfre susmadı! “Yine olursa yine yaparım” resti sonrası Yunan ligi krize girdi

Ergin Ataman dik durdu, küfre susmadı! “Yine olursa yine yaparım” resti sonrası Yunan ligi krize girdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ergin Ataman dik durdu, küfre susmadı! “Yine olursa yine yaparım” resti sonrası Yunan ligi krize girdi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye küfreden Olimpiakos tribünlerine had bildiren Ergin Ataman “Yine olursa yine yaparım” restini çekti. Şampiyonluk serisi iptal olabilir.

Yunanistan’ın köklü iki kulübünün kavgası ülkeyi karıştırdı. Basketboldaki final serisinde Olimpiakos’un sahasında oynanan ikinci maçta ev sahibi takımın taraftarları, rakibe olduğu gibi Türkiye aleyhine de küfürlü tezahüratta bulundu.

ATAMAN'DAN DİK DURUŞ

Panathinaikos’un hocası Ergin Ataman taraftarlarla atıştı, bu yüzden de oyundan atıldı. Maçtan sonra “Ülkeme küfrettirmem. Bana edebilirsiniz ama Türkiye’ye küfredemezsiniz” çıkışında bulundu. Ataman, yarıda kalan seriyle ilgili olarak da “Yine olsa yine aynı şeyi yaparım” ifadelerini kullandı. Oiympiakos’un başkanı Giorgos Angelopoulos ise Ataman’ın tutuklanmasını istedi. 

BİR ARAYA GELMİYORLAR

İki kulüp arasındaki kriz giderek tırmanırken, Yunanistan hükümeti serinin üçüncü maçını süresiz erteledi. Bunun üzerine Yunanistan Spor Bakanı Giannis Vroutsis, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos’u ve Olimpiakos’un eş başkanları Angelopoulos kardeşleri taraftarlarına itidal çağrısı yapmaları için ofisine davet etti. Ancak bu davete iki taraftan da olumsuz cevap geldi. Dolayısıyla şu anki senaryoda Yunanistan Ligi final serisinin devam etmesi pek kolay gözükmüyor. Seride ise 1-1’lik eşitlik bulunuyor. Üçüncü maç, normal şartlarda bu akşam Panathinaikos’un evi OAKA’da oynanacaktı.

CEZALARINI ÇEKERLER

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis “Spordaki şiddeti önlemekte kararlıyız. Hükümet, stadyumlarda, üniversitelerde veya başka herhangi bir yerde olsun, şiddete ve suça hiçbir şekilde tolerans gösterilmediğini sözlerle değil, eylemleriyle kanıtlamıştır. İki takımın cezai ve disiplin sorumluluğu varsa bunlar uygulanır. Bu gerilim düşmezse şampiyona askıya alınacak” dedi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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