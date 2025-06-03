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Bahçeli ve Özel arasında ilginç diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TBMM'de Meclis Başkanlığı seçimi oy kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuliste selamlaştı. İki lider arasında o anlarda ilginç bir diyalog yaşandı. Bahçeli, Özel'e "Yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah." dedi. Özel ise Bahçeli'ye teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kulisinde selamlaşarak ilginç bir diyaloga imza attı.

TBMM'de Meclis Başkanlığı seçimleri devam ediyor. Oy kullanmak için Meclis'te bulunan siyasi parti liderlerinin temasları da sürüyor.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUM, ÇOK HAREKETLİSİNİZ MAŞALLAH"

Kuliste karşılaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli selamlaştı. İkili arasında ilginç bir diyalog da yaşandı. Bahçeli, Özel'e "Yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah." dedi. Bu sözler üzerine Özel de, Bahçeli'ye teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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