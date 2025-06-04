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Hacı adayları Arafat yolcusu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hacı adayları Arafat yolcusu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arefe günü öğle ve ikindi namazlarını cemederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yapacağı duayla vakfeye duracak.

ABDÜLHAKİM ARVAS MEKKE - Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının, haccın en önemli rüknü olan Arafat yolculuğu başladı.

Dünyanın dört bir yanından Mekke-i mükerremeye gelen resmî kayıtlı 1,5 milyon hacı adayı Kâbe-i muazzamada yaptıkları tavaf ve ibadetlerin ardından Terviye günü olan bugün Arafat’a çıkmanın heyecanını yaşıyor.

Mekke’nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat’la ilgili en önemli çalışmalardan biri ulaşım. Bu konuda ciddi hazırlık yapan Diyanet İşleri Başkanlığı ekipleri, ek seferlerle hacı adaylarını sıkıntısız bir şekilde Arafat’a taşıdı.

Hacı adaylarının Arafat’ta gündüz 50 dereceyi bulması beklenen sıcaklıklar sebebiyle sağlık problemleri yaşamamaları için sanayi tipi klimalarla soğutulan yüksek çadırlar kuruldu. Ayrıca hacı adaylarına güneşten korunmak için şemsiye dağıtıldı. Öte yandan, uzun yıllar Mekke ve Medine’de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığının hastanelerinde hacı adaylarına verilen sağlık hizmeti Arafat’ta da sürdürülecek. Bu amaçla Arafat bölgesine sahra hastanesi kuruldu.

Arafat’ta geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları için irşat ekiplerince irşat programı düzenlenecek. Kur’ân-ı kerim tilaveti ve ilahilerin de yer alacağı program, merkezî ses sistemiyle çadırlara ulaştırılacak. Arefe günü öğle ve ikindi namazlarını cemederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yapacağı duayla vakfeye duracak. Başkan Erbaş’ın yapacağı vakfe duası, Türkiye’den de canlı yayınla izlenebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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