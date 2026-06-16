Çin'in güneyini etkisi altına alan şiddetli yağışlar hava ve kara ulaşımını felç etti. Guangdong eyaletinde binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, iki büyük uluslararası havalimanında yüzlerce uçuş iptal edildi. Yetkililer, sel ve ani su baskınlarına karşı alarm seviyesini yükseltti.

Çin'in güneyinde etkisini artıran mevsimsel sağanak yağışlar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Guangdong eyaleti ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.

BİRÇOK UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Yetkililerden yapılan açıklamalara göre, Guangdong'un başkenti Guangzhou'da bulunan Baiyün Uluslararası Havalimanı'nda 90'dan fazla uçuş iptal edilirken, Shenzhen kentindeki Bao'an Uluslararası Havalimanı'nda ise 155'ten fazla sefer gerçekleştirilemedi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda uçak seferi de gecikmeli olarak yapılabildi.

Şiddetli yağışların hava trafiğini doğrudan etkilemesi sonucu uçuşların zamanında kalkış oranı Guangzhou Baiyün Havalimanı'nda yüzde 79'a kadar gerilerken, Shenzhen Bao'an Havalimanı'nda bu oran yüzde 46 seviyesine düştü.

SEL ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Haziran ayında Güney Asya'da başlayan muson sezonunun etkisiyle bölgede yağışların şiddetlendiği belirtilirken, Çin Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, Guangdong ve Guangşi için sel alarm seviyesini yükseltti.

Sel riski taşıyan bölgelerde yaşayan 13 binden fazla kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Yerel yönetimler, özellikle dağlık alanlarda meydana gelebilecek ani su baskınları ve kent merkezlerinde kanalizasyon taşkınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DEMİR YOLU SEFERLERİ DE AKSADI

Öte yandan Guangşi bölgesinde bazı demir yolu seferleri geçici olarak durdurulurken, bazı hatlarda alternatif güzergahlar devreye alındı. Haynan Adası'nı Çin ana karasına bağlayan feribot bağlantılı iki tren hattında da ulaşım askıya alındı.

Meteoroloji yetkilileri, İnci Nehri Deltası ile Guangşi kıyılarında yağışların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek bazı bölgelerde metrekareye 250 ila 350 milimetre arasında yağış düşebileceği uyarısında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası