3 oyuncuya karşılık Uğurcan formülü! Galatasaray milli kaleci için Trabzonspor’un kapısını çalacak

Sarı kırmızılılar, Muslera’nın eldivenlerini yine yabancı bir kaleciye emanet etmek istiyor. Eğer Lunin veya Oblak işi olmazsa bordo mavililerin istediği Halil, Berkan ve Kerem millî file bekçisinin transferinde köprü olacak

ALİ NACİ KÜÇÜK - Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrasında üst düzey tecrübede kaleci transferi yapacak olan Galatasaray’da ana planda yabancı kaleciler var!

ÇÖZÜM AYAĞINA GELDİ

Listenin ilk sırasında Real Madrid’in yedek kalecisi Sergey Lunin ve Atletico Madrid’den Jan Oblak bulunuyor! Ancak listenin üçüncü sırasındaki isim ise Trabzonspor’un millî kalecisi Uğurcan Çakır! Bordo mavili kulüp, bu konuda şu ana kadar katı bir tavır çizse de teknik direktör Fatih Tekke’nin, Galatasaray takımından üç oyuncuyu kadrosunda görme isteği ‘çözüm formülü olur mu?’ düşüncesini de doğurdu…

BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK

Trabzonspor, Galatasaray’dan Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu ve Kerem Demirbay’ı kadrosuna katmak istiyor. Hatta Fatih Tekke’nin geçen sezonu Gaziantep FK’da kiralık geçiren Halil Dervişoğlu ile konuştuğu öğrenildi. Galatasaray cephesi de Lunin ve Oblak’ta yaşanacak gelişmelere göre üç oyuncusunu isteyen Trabzonspor’a Uğurcan Çakır için teklifte bulunmayı gündemine aldı. Eren Elmalı transferinde iyi ilişkiler kuran iki başkanın Uğurcan için de bir araya gelecekleri öğrenildi. Eğer görüşmeler olumlu ilerlerse Uğurcan, Aslan olacak…

MİLLÎ TAKIMLA GİTMEDİ

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, sakatlığı sebebiyle millî takım kadrosundan çıkarıldı. ABD ve Meksika maçları için ABD’ye giden ay yıldızlı kafilede Uğurcan Çakır yer almadı. Yıldız futbolcu bu sezon bütün kulvarlarda 43 maçta forma

giydi.