Şampiyonlar Ligi kura çekimleri ne zaman? İşte, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oluyor. UEFA kura çekimi takvimi belli oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
2024-2025 sezonunun sona ermesiyle birlikte gözler Avrupa arenasına çevrildi. Şampiyonlar Ligi heyecanı şimdiden başlarken, temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri merak konusu oldu. Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi’ne doğrudan grup aşamasından katılacak. Fenerbahçe ise gruplara kalmak için iki ön eleme oynayacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA tarafından açıklanan resmi takvime göre Şampiyonlar Ligi kura çekimleri ve maç tarihleri şöyle:
1. Eleme Turu Kura Çekimi: 17 Haziran 2025
1. Eleme Turu Maçları: 8-9 Temmuz (İlk), 15-16 Temmuz (Rövanş)
2. Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025
2. Eleme Turu Maçları: 22-23 Temmuz (İlk), 29-30 Temmuz (Rövanş)
3. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025
3. Eleme Turu Maçları: 5-6 Ağustos (İlk), 12 Ağustos (Rövanş)
Play-Off Turu Maçları: 19-20 Ağustos (İlk), 26-27 Ağustos (Rövanş)
Grup Aşaması Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025
Grup Maçları: 16 Eylül – 28 Ocak tarihleri arasında 8 hafta boyunca oynanacak
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Süper Lig’in şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılma hakkı kazanan Galatasaray, kura çekiminde torbasına göre farklı ülkelerden dev rakiplerle eşleşebilir. İşte Galatasaray’ın karşılaşabileceği muhtemel rakipler:
İngiltere:
Manchester City
Liverpool
Arsenal
Tottenham
Chelsea
Newcastle United
İspanya:
Real Madrid
Barcelona
Atletico Madrid
Villarreal
Athletic Bilbao
Fransa:
PSG
Marsilya
Monaco
İtalya:
Inter
Napoli
Atalanta
Juventus
Almanya:
Bayern Münih
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Eintracht Frankfurt
Diğer Ülkeler:
Portekiz: Sporting
Hollanda: PSV, Ajax
Çekya: Slavia Prag
Yunanistan: Olympiakos
Belçika: Union SG
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe, Devler Ligi gruplarına katılmak için 3. ön eleme ve play-off turunu geçmek zorunda. Sarı-lacivertlilerin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri şimdiden netleşmeye başladı. İşte Fenerbahçe’nin karşılaşabileceği takımlar:
Benfica (Portekiz)
Rangers (İskoçya)
Club Brugge (Belçika)
Feyenoord (Hollanda)