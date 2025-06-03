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Şampiyonlar Ligi kura çekimleri ne zaman? İşte, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şampiyonlar Ligi kura çekimleri ne zaman? İşte, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oluyor. UEFA kura çekimi takvimi belli oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

2024-2025 sezonunun sona ermesiyle birlikte gözler Avrupa arenasına çevrildi. Şampiyonlar Ligi heyecanı şimdiden başlarken, temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri merak konusu oldu. Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi’ne doğrudan grup aşamasından katılacak. Fenerbahçe ise gruplara kalmak için iki ön eleme oynayacak. 

Şampiyonlar Ligi kura çekimleri ne zaman? İşte, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri - 1. Resim

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan resmi takvime göre Şampiyonlar Ligi kura çekimleri ve maç tarihleri şöyle:

1. Eleme Turu Kura Çekimi: 17 Haziran 2025

1. Eleme Turu Maçları: 8-9 Temmuz (İlk), 15-16 Temmuz (Rövanş)

2. Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025

2. Eleme Turu Maçları: 22-23 Temmuz (İlk), 29-30 Temmuz (Rövanş)

3. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

3.⁠ ⁠Eleme Turu Maçları: 5-6 Ağustos (İlk), 12 Ağustos (Rövanş)

Play-Off Turu Maçları: 19-20 Ağustos (İlk), 26-27 Ağustos (Rövanş)

Grup Aşaması Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025

Grup Maçları: 16 Eylül – 28 Ocak tarihleri arasında 8 hafta boyunca oynanacak

Şampiyonlar Ligi kura çekimleri ne zaman? İşte, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri - 2. Resim

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Süper Lig’in şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılma hakkı kazanan Galatasaray, kura çekiminde torbasına göre farklı ülkelerden dev rakiplerle eşleşebilir. İşte Galatasaray’ın karşılaşabileceği muhtemel rakipler:

İngiltere:

Manchester City

Liverpool

Arsenal

Tottenham

Chelsea

Newcastle United

İspanya:

Real Madrid

Barcelona

Atletico Madrid

Villarreal

Athletic Bilbao

Fransa:

PSG

Marsilya

Monaco

İtalya:

Inter

Napoli

Atalanta

Juventus

Almanya:

Bayern Münih

Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt

Diğer Ülkeler:

Portekiz: Sporting

Hollanda: PSV, Ajax

Çekya: Slavia Prag

Yunanistan: Olympiakos

Belçika: Union SG

Şampiyonlar Ligi kura çekimleri ne zaman? İşte, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri - 3. Resim

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe, Devler Ligi gruplarına katılmak için 3. ön eleme ve play-off turunu geçmek zorunda. Sarı-lacivertlilerin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri şimdiden netleşmeye başladı. İşte Fenerbahçe’nin karşılaşabileceği takımlar:

Benfica (Portekiz)

Rangers (İskoçya)

Club Brugge (Belçika)

Feyenoord (Hollanda)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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