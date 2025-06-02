Turkcell'den Tumbara: İnternet, dakika ve SMS'ler puan oluyor

Turkcell, müşterilerin aylık paketlerinden artan internet, dakika ve SMS’leri puana dönüştüren yenilikçi uygulamasını tanıttı. Turkcell’in “Tumbara” ismini verdiği kişiye özel dijital kumbarası sayesinde müşterilerin fatura kesim tarihinde paketinden kalanlar ziyan olmuyor, puana dönüşerek birikiyor. Turkcell’liler biriktirdikleri puanlarla diledikleri zaman, Turkcell uygulamasındaki Tumbara kataloğundan istedikleri dakika, GB veya SMS hediyesini seçerek kullanma imkânına sahip oluyor.

Lansmana özel kampanya kapsamında, Tumbara servisini ilk ay aktif hale getiren müşterilere 15 bin puan hediye ediliyor. Bunun yanı sıra Turkcell’de bulunma yılına göre 60 bine varan puan kazanma fırsatı da sunuluyor. Doğum günleri ve Turkcell’e katılım yıldönümlerinde hediye 30 bin puan avantajı da Turkcell’lilerin olacak.

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji markası Turkcell, hayata geçirdiği “Tumbara” servisiyle telekom sektöründe bir yeniliğe daha imza atıyor. Turkcell müşterilerinin, fatura kesim tarihinde paketlerinden artan internet, dakika ve SMS’leri puana dönüşerek “Tumbara” ismi verilen kişiye özel dijital bir kumbarada birikiyor. Turkcell’liler diledikleri zaman, biriken puanlarla Turkcell uygulamasındaki Tumbara kataloğundan istedikleri günlük/haftalık internet, dakika, SMS paketleri, yurtdışı paketleri gibi hediyeleri seçerek kullanma imkânına sahip olacaklar.

Kullanılmayan her MB/DK/SMS karşılığının 1 puan olduğu Tumbara’nın lansmanı kapsamında, ilk ay servisi aktif hale getiren aboneler 15 bin hediye puan kazanıyor. Bunun yanı sıra müşterilerin doğum günleri ve Turkcell’e katılım yıldönümlerinde 30.000 puan daha kazanma fırsatı da kampanyada yer alıyor. Kullanıcıların Turkcell’li oldukları toplam yıla göre de ek puanlar hediye edilecek.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç yeni uygulamayla ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Turkcell olarak müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarıyla her zaman yakından ilgileniyor ve ‘Turkcell Çözer’ anlayışıyla çözümler üretiyoruz. Yenilikçi bir uygulama olan ‘Tumbara’ servisi, müşterilerimizin paketlerinden kalan GB, SMS ve dakikalarını değere dönüştürerek hem tasarruf hem de verimlilik sağlıyor. Turkcell’liler Tumbara’da her ay fatura kesiminden itibaren biriken puanları ile diledikleri zaman günlük ya da haftalık internet, yurt dışı paketi ya da SMS, dakika paketi gibi seçenekler arasından istedikleri hediyeyi alabiliyorlar. Tamamen ücretsiz ‘Tumbara’ için müşterilerimizin tek yapması gereken Turkcell uygulaması üzerinden servisi aktive etmek. İlk aşamada bireysel faturalı müşterilerimize açık olan bu servis, çok yakın zamanda kurumsal müşterilerimiz için de kullanıma açılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de hayatı kolaylaştıran çözümlerimizle Turkcell’lilerin yanında olmaya devam edeceğiz.”

ATA DEMİRER'DEN TUMBARA'YA ÖZEL REKLAM FİLMİ

Reklam filmi, paketinden kalanların ay sonunda silinmesini dert eden müşterilerin beklentileri üzerinden somut bir iç görüyle hazırlandı. Filmde Ata Demirer’in canlandırdığı karakter, ay sonunda yanan GB’larıyla ilgili duygularını “Allahım Neydi Günahım” şarkısıyla anlatıyor. 80’ler dönemindeki arabesk filmlerinden esintiler taşıyan reklamda Ata Demirer, özel makyaj teknikleriyle dönem sanatçılarını anımsatan bir karaktere büründü. Ata Demirer reklam filminde yer alan sözü ve bestesi Kayahan’a ait olan şarkıyı Taşkın Sabah yönetiminde seslendirdi.

Reklam filminde, "Yılların derdini Turkcell çözdü, Tumbara devri başladı! Paketinizden artan GB, dakika ve SMS'ler ziyan olmuyor; Tumbara’da puan olarak birikip, GB ve dakika olarak size dönüyor. Tumbara, Turkcell uygulamasında, üstelik ücretsiz" mesajı veriliyor.

Kampanya detayları ve Tumbara servisini aktive etmek için https://www.turkcell.com.tr/tumbara adresini ziyaret edebilir, Turkcell uygulaması üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.