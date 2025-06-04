Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Gençlik sil baştan! TFF’den Genç Millî Takımlarla ilgili flaş karar

Gençlik sil baştan! TFF’den Genç Millî Takımlarla ilgili flaş karar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gençlik sil baştan! TFF’den Genç Millî Takımlarla ilgili flaş karar
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbol Federasyonu, genç millîleri emanet ettiği 5 teknik adamın görevine telefonla son verdi

TAHİR KUM -  Trabzonspor U19 Takımı’nın UEFA Gençlik Ligi’nde finale kadar yürümesi futbol kamuoyunun gözünü bir anda alt yaş kategorilerine çevirmişti.

SABRİ SARIOĞLU HEDEFTEYDİ

U19 Millî Takımı Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu’nun, bu takımdan sadece 1 oyuncuyu kadroya davet etmiş olması ve maçlarını takip etmemesi büyük eleştiri konusu olmuş ve gençlerin liyakatsiz hocalara emanet edildiği ileri sürülmüştü. Sezonun sona ermesiyle birlikte TFF, dün genç millî takımlardaki 5 teknik adamın görevine son verdi. TFF’nin yolları ayırma şekli de bir hayli ilginç.

Gençlik sil baştan! TFF’den Genç Millî Takımlarla ilgili flaş karar - 1. Resim

TRABZON'UN HOCASI ABD'YE GİTTİ

∂ TFF İnsan Kaynaklarından bir görevli, Erdal Güneş (U20), Sabri Sarıoğlu (U19), Orhan Şam (U17), Eren Güngör (U16 yardımcı antrenörü) ve Mehmet İpek’e (Genç Millî Takımlar antrenörü) telefonla ulaşarak, sözleşmelerinin sonlandırıldığı bilgisini verdi. Geçtiğimiz ay Gökhan Gönül, Ümit Millî Takım’daki görevini bırakmış, yerine Egemen Korkmaz getirilmişti. Genç millî takımlarda görevinde kalan tek teknik direktör, U20’den U15 Millî Takımı’nın başına geçen Soykan Başar oldu. Bu arada Trabzonspor U19 Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka, A Millî Takım’la birlikte ABD’ye götürüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

3 oyuncuya karşılık Uğurcan formülü! Galatasaray milli kaleci için Trabzonspor’un kapısını çalacakMar-a-Lago’ya saldırı girişimi! Trump’ın torununu hedef aldılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
3 oyuncuya karşılık Uğurcan formülü! Galatasaray milli kaleci için Trabzonspor’un kapısını çalacak - SporGalatasaray Trabzonspor’un kapısını çalacakErgin Ataman dik durdu, küfre susmadı! “Yine olursa yine yaparım” resti sonrası Yunan ligi krize girdi - SporErgin Ataman dik durdu, Yunan ligi krize girdiAcun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği tavsiyeyi açıkladı: Sonuna kadar hak veriyorum - SporIlıcalı, Erdoğan'ın verdiği tavsiyeyi açıkladı!Süper Lig'den düşen Sivas'ta deprem! Rıza Çalımbay istifa etti - SporSivas'ta Rıza Çalımbay depremiBakan Kurum, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Özbek’i kabul etti - SporBakan Kurum, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Özbek’i kabul ettiİmzalar imha mı edildi? Fenerbahçe'den iddialarla ilgili açıklama - SporFenerbahçe'den iddialarla ilgili açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...