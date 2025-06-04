Gençlik sil baştan! TFF’den Genç Millî Takımlarla ilgili flaş karar

Futbol Federasyonu, genç millîleri emanet ettiği 5 teknik adamın görevine telefonla son verdi

TAHİR KUM - Trabzonspor U19 Takımı’nın UEFA Gençlik Ligi’nde finale kadar yürümesi futbol kamuoyunun gözünü bir anda alt yaş kategorilerine çevirmişti.

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SABRİ SARIOĞLU HEDEFTEYDİ

U19 Millî Takımı Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu’nun, bu takımdan sadece 1 oyuncuyu kadroya davet etmiş olması ve maçlarını takip etmemesi büyük eleştiri konusu olmuş ve gençlerin liyakatsiz hocalara emanet edildiği ileri sürülmüştü. Sezonun sona ermesiyle birlikte TFF, dün genç millî takımlardaki 5 teknik adamın görevine son verdi. TFF’nin yolları ayırma şekli de bir hayli ilginç.

TRABZON'UN HOCASI ABD'YE GİTTİ

∂ TFF İnsan Kaynaklarından bir görevli, Erdal Güneş (U20), Sabri Sarıoğlu (U19), Orhan Şam (U17), Eren Güngör (U16 yardımcı antrenörü) ve Mehmet İpek’e (Genç Millî Takımlar antrenörü) telefonla ulaşarak, sözleşmelerinin sonlandırıldığı bilgisini verdi. Geçtiğimiz ay Gökhan Gönül, Ümit Millî Takım’daki görevini bırakmış, yerine Egemen Korkmaz getirilmişti. Genç millî takımlarda görevinde kalan tek teknik direktör, U20’den U15 Millî Takımı’nın başına geçen Soykan Başar oldu. Bu arada Trabzonspor U19 Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka, A Millî Takım’la birlikte ABD’ye götürüldü.