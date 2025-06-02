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Trabzonspor'da Onuachu harekatı! Fırtına bastırıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor&#039;da Onuachu harekatı! Fırtına bastırıyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, eski golcüsü Paul Onuachu’yu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Bordo-mavililer, Southampton’a 5 milyon euro teklif etti, İngiliz ekibi ise 10 milyon euro istiyor.

Önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışının içinde olmak isteyen Trabzonspor’da transfer hareketi başlarken, gözler bordo mavili takımda sadece tek sezon oynamasına rağmen iz bırakmayı başaran Paul Onuachu’ya çevrildi.

Trabzonspor'da Onuachu harekatı! Fırtına bastırıyor - 1. Resim

Southampton’ın Premier Lig’e veda etmesi nedeniyle takımından ayrılmak isteyen Nijeryalı oyuncu yeniden Trabzonspor’a dönmeye sıcak bakarken, İngiliz ekibiyle görüşmeler başladı.

Trabzonspor'da Onuachu harekatı! Fırtına bastırıyor - 2. Resim

5 milyon avro öneren Trabzonspor’dan 10 milyon avro talep Southampton ile pazarlıklar devam ediyor. Onuachu Süper Lig’de 21 maçta 15 gol atmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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