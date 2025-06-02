Trabzonspor'da Onuachu harekatı! Fırtına bastırıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Haziran 2025 04:30 - Güncelleme: 2 Haziran 2025 04:31 - Güncelleme:

Trabzonspor, eski golcüsü Paul Onuachu’yu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Bordo-mavililer, Southampton’a 5 milyon euro teklif etti, İngiliz ekibi ise 10 milyon euro istiyor.

Önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışının içinde olmak isteyen Trabzonspor’da transfer hareketi başlarken, gözler bordo mavili takımda sadece tek sezon oynamasına rağmen iz bırakmayı başaran Paul Onuachu’ya çevrildi. İlgili Haber Trabzonspor sezonu galibiyetle kapattı: Antalyaspor’u deplasmanda 2-0 yendi Southampton’ın Premier Lig’e veda etmesi nedeniyle takımından ayrılmak isteyen Nijeryalı oyuncu yeniden Trabzonspor’a dönmeye sıcak bakarken, İngiliz ekibiyle görüşmeler başladı. 5 milyon avro öneren Trabzonspor’dan 10 milyon avro talep Southampton ile pazarlıklar devam ediyor. Onuachu Süper Lig’de 21 maçta 15 gol atmıştı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran