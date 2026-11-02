İran'ın başkenti Tahran'da ABD Başkanı Donald Trump'ı canlandıran bir oyuncunun parmaklıklar ardında sergilendiği sembolik hücre, vatandaşların ilgi odağı oldu. Gösteriyi cep telefonlarıyla görüntülemek isteyenler meydanda yoğunluk oluştururken araç trafiği de zaman zaman aksadı.

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İran'ın başkenti Tahran'da kurulan sıra dışı gösteri, kentte vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ı canlandıran bir oyuncunun yerleştirildiği sembolik hücre, meydandan geçenlerin ilgi odağı haline geldi.

Tahran'da Trump'ı hücreye kapattılar! Meydanda görenler telefonlarına sarılıyor

Ulusal ve uluslararası basında da geniş yankı uyandıran gösteride Trump kılığına giren oyuncu, parmaklıklar ardında gün boyunca bekliyor. Oyuncunun ABD Başkanı'nın jest ve mimiklerini taklit etmesi, gösteriyi izleyenlerin ilgisini çekiyor.

Tahran'da Trump'ı hücreye kapattılar! Meydanda görenler telefonlarına sarılıyor

TAHRAN'DA TRUMP GÖSTERİSİNE YOĞUN İLGİ

Tahran'daki Tecriş Meydanı'nda reklam panosu şeklinde tasarlanan özel alanda sergilenen gösteri, çevreden geçen vatandaşların dikkatini çekiyor.

Trump'ı canlandıran oyuncuyu görmek ve cep telefonlarıyla görüntülemek isteyen çok sayıda kişi meydan çevresinde duraklıyor.

Tahran'da Trump'ı hücreye kapattılar! Meydanda görenler telefonlarına sarılıyor

Gösteriye yönelik ilginin artması nedeniyle bölgede zaman zaman araç trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor. Parmaklıklar ardındaki Trump figürü, Tahran'da günün dikkat çeken görüntüleri arasında yer alıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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