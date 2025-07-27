Tapınakta ezilerek can verdiler! Elektrik kesintisi faciaya dönüştü

Yerel saatle 09.00 sıralarında yaşanan olay hakkında açıklama yapan Haridwar Emniyet Müdürü Pramendra Dobhal, "Trajik kazada 7 kişi öldü, en az 25 kişi ise yaralandı. Olaya ilişkin incelemeler sürdürülüyor" dedi. Garhwal Bölge Müfettişi Vinay Shankar Pandey olay yerine giderek detaylı bir rapor hazırlanacağını açıkladı.

ELEKTRİK SÖYLENTİSİ PANİĞİ TETİKLEMİŞ OLABİLİR

Haridwar Valisi Mayur Dixiti, izdihamın çıkış nedenine dair yaptığı değerlendirmede, "Tapınak yolunun 100 metre aşağısındaki merdivenlerdeki bir kablodan elektrik geçtiği söylentisi kalabalığı paniğe sevk etmiş olabilir. Görünüşe göre insanlar teli çekerek duvara tırmanmaya çalışmışlar ve bu da muhtemelen izdihama neden olmuş. Doktorların ilk raporuna göre, ölümler elektrik çarpması nedeniyle değil, izdiham nedeniyle gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN'DA İZDİHAM VAKALARI SIK YAŞANIYOR

Yoğun nüfuslu Hindistan'da büyük kalabalıkların toplandığı etkinliklerde zaman zaman benzer olaylar yaşanıyor. Bu yılın Ocak ayında Maha Kumbh Hindu festivalinde çıkan izdihamda en az 30 kişi, Haziran ayında bir kriket stadyumu çevresindeki kutlamalarda ise 11 kişi ölmüştü.

Yetkililer olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletine bağlı Haridwar şehrinde bulunan Mansa Devi Tapınağı yakınlarında meydana gelen izdihamda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı.