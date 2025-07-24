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Hindistan'da sahte büyükelçiye film gibi operasyon! Dünya liderleriyle fotoğrafları...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hindistan&#039;da sahte büyükelçiye film gibi operasyon! Dünya liderleriyle fotoğrafları...
Hindistan, Dolandırıcılık, Sahte Belge, Suç, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hindistan’da, başkent Yeni Delhi yakınlarındaki kiralık bir konutta 'sahte büyükelçilik' operasyonu yürüttüğü iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. 47 yaşındaki şüphelinin birçok vatandaşı yurt dışında istihdam vaadiyle dolandırdığı ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Pes dedirten olay, Başkent Yeni Delhi yakınlarındaki Uttar Pradesh eyaletinde yaşandı. İddiaya göre, Harshvardhan Jain isimli şüphelinin kiralık bir konutta sahte büyükelçilik kurduğu ve yurtdışında iş vaadiyle insanları dolandırarak para aldığı tespit edildi.

SAHTE BÜYÜKELÇİLİK KONUTUNU BAYRAKLARLA DONATTI

Guardian’ın haberine göre, kendini diplomatik temsilci olarak tanıtan Jain’in, kiralık konutunu çeşitli ülke bayraklarıyla donattığı, sahte diplomatik plakalı dört araç kullandığı ve evinde yaklaşık 4,5 milyon Hint rupisi ile bir miktar döviz bulundurduğu ortaya çıktı.

Hindistan'da sahte büyükelçiye film gibi operasyon! Dünya liderleriyle fotoğrafları... - 1. Resim

DÜNYA LİDERLERİYLE ÇEKİLEN SAHTE FOTOĞRAFLAR

Yetkililer, Jain’in dünya liderleriyle birlikte çekilmiş gibi görünen çok sayıda fotoğrafını ve Hindistan Dışişleri Bakanlığı’na ve yabancı ülkelere ait sahte mühürlerini tespit ederek gün yüzüne çıkardı. İddiaya göre 47 yaşındaki şüpheli, birçok kişiyi yurt dışında istihdam vaadiyle dolandırdı. 

GÖZALTINA ALINDI

''Sahte büyükelçilik faaliyeti yürütme'' suçlamasıyla gözaltına alınan Jain’e yurt dışındaki paravan şirketler üzerinden kara para aklama, resmi evrakta sahtecilik ve sahte belge bulundurma gibi suçlamaların da yöneltildiği bildirildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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