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Mecliste akılalmaz olay! Ölü milletvekilinin oyları kayda geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mecliste akılalmaz olay! Ölü milletvekilinin oyları kayda geçti
Rusya, Ölüm, Oylama, Siyasi Yasak, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya’da Devlet Duması’nda milletvekili olan Tarasenko’nun hayatını kaybetmesinin üzerine düzenlenen bir meclis oturumunda 11 kez oy kullandığı iddia edildi. 

Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nın milletvekillerinden Mikhail Tarasenko’nun hayatını kaybetmiş olmasına rağmen bir meclis oturumunda 11 kez oy kullanmış gibi gösterildiği iddia edildi.

''ÇOK HASTAYDI''

The Moscow Times’ın haberine göre, iktidardaki Birleşik Rusya partisi üyesi olan Tarasenko ''çok hastaydı''. 

ÖLÜ VEKİLİN OY VERDİĞİ İDDİASI

Meclis Başkanı Vyacheslav Volodin, Tarasenko’nun oylarının kayda geçtiği aynı meclis oturumunda vekilinin öldüğünü açıkladı.  
BBC’nin Rusça servisine göre, Tarasenko internetteki 'aşırılıkçı' içerikleri hedef alan tartışmalı yasa tasarısı için oy kullanmadı ancak yapılan diğer oylamalarda oy kullanmış gibi gösterildi. 

Mecliste akılalmaz olay! Rus milletvekili ölümünden sonra 11 kez oy kullandı - 1. Resim

Bu tasarıların arasında Ukrayna’daki savaşta ölen Rus askerlerin eşlerinin resmi intikal süreci tamamlanmadan önce eşlerinin arabalarını kullanabilmesini ve Rusya’nın sulak alanların korunmasını öngören Ramsar Sözleşmesi’nden çekilmesini öngören düzenlemeler de vardı. 
BBC Rusya, bu durumun ilk kez yaşanmadığını belirterek, geçtiğimiz yıl da benzer bir olayın yaşandığını kaydetti. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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