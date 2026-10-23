Rus saldırısında bir bacağını kaybeden, kangren olan diğer bacağını da kendi kesen Ukraynalı asker, 491 gün kaldığı cephe hattından devasa drone ile alındı. Kostantyn Vlasenko, tarihte drone ile tahliye edilen ilk asker oldu.

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Savaş tarihinin en inanılmaz hayatta kalma mücadelelerinden biri Ukrayna cephesinde yaşandı. ABD’nin “Er Ryan’ı Kurtarmak” filmini hatırlatan olay, kamyon şoförlüğü yapan Kostiantyn Vlasenko’nun gönüllü olarak orduya katılmasıyla başladı. Askerî eğitim alan Vlasenko, silah arkadaşı Baski’yle birlikte geçen yıl 2 Haziran’da Harkiv bölgesinde bir beton drenaj borusundaki mevziye gönderildi. Mevzidekilerin iki ayda bir değiştirilmesi gerekirken Vlasenko ve arkadaşı, yoğun Rus keşif dronları sebebiyle bölgeden çıkamadı. Beton boruda 8 ay boyunca mahsur kalan iki asker, sığınağı su basması sonucu 14 Şubat’ta dondurucu soğukta yıkık bir okul binasına sığındı. Telsizle iletişime geçtiler ve Ukrayna ordusu dronlarla erzak gönderdi. Bu durumun Ruslar tarafından fark edilmesi üzerine bölge bombalandı. Şarapnel parçaları Vlasenko’nun sol bacağını parçaladı, sağ bacağı da burkuldu. Erzak almak için dışarı çıkan silah arkadaşı Baski saldırıda ağır yaralandı. Yardım edemediği Baski’nin hayatını kaybetmesine çaresizce şahitlik eden Vlasenko tek başına kaldı.

Tarihe geçen tahliye! Er Vlasenko, 491 gün sonra drone ile cepheden çıkarıldı

SOBAYA SIĞINDI

Rusların “teslim ol” çağrılarını reddeden Vlasenko, yıkıntılar arasında bulduğu dökme demir sobanın içine girerek bombardımanlarda hayatta kaldı. Ukraynalı askerler dronlarla yiyecek ve tıbbi malzeme gönderirken o, saklandığı yerden sürünerek çıkıp ihtiyaçlarını karşıladı. Vlasenko aynı zamanda telsizle düşman hareketlerini bildirdi. Ancak soğuk sebebiyle kangren olan sol ayağı nisan ayında kendiliğinden koptu. Mayısta ise sağ bacağı kullanılamaz hâle geldi. Vlasenko, yaranın dizine kadar ilerlemesini engellemek için gözyaşları içinde bacağını bıçakla kesti. Ailesini ve kızını düşünerek hayata tutunan Vasili’yi kurtarmak için aylar süren hazırlık yapıldı. İlk önce kendisine cep telefonu gönderildi.

Tarihe geçen tahliye! Er Vlasenko, 491 gün sonra drone ile cepheden çıkarıldı

Buradaki talimatları izlemesinin ardından Vlasenko’ya büyük bir drone gönderildi. Kendisini drone’a bağlayan Vlasenko, yaklaşık 120 metre yüksekliğe çıkarıldı, üç Vampire drone eşliğinde 18 kilometre boyunca havadan taşındı.

Tarihe geçen tahliye! Er Vlasenko, 491 gün sonra drone ile cepheden çıkarıldı

Operasyona eşlik eden dronlardan biri Ruslar tarafından düşürülürken Ukraynalı asker, 491 gün sonra cephe hattının dışına çıkarıldı. Hastanede tedavi altına alınan Vlasenko, dünya savaş tarihinde drone ile havadan tahliye edilen ilk asker olarak kayıtlara geçti.

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