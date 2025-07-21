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Tarihi fırsat! Türkiye EURO 2032’ye tek başına ev sahibi olabilir: İtalya’ya kapıyı gösterdiler

Kaynak: Dış Haberler
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Tarihi fırsat! Türkiye EURO 2032’ye tek başına ev sahibi olabilir: İtalya’ya kapıyı gösterdiler
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

UEFA, İtalya’nın EURO 2032 adaylığı için sunduğu 10 stadyumdan yalnızca Torino’daki Juventus Stadyumu’nu onayladı. Diğer 9 stat, kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle elendi. Ortak adaylık sürecinde yer alan Türkiye, hazır statlarıyla turnuvanın tek ev sahibi adayı olarak öne çıkmaya başladı.

UEFA'nın İtalya'nın Euro 2032 için sunduğu stadyumların çoğunu reddetmesinin ardından, Türkiye turnuvaya tek başına ev sahipliği yapabilir. İtalya’nın altyapı eksikleri, Türkiye-İtalya ortak ev sahipliğini riske atıyor.

Tarihi fırsat! Türkiye EURO 2032’ye tek başına ev sahibi olabilir: İtalya’ya kapıyı gösterdiler - 1. Resim

İTALYA'NIN 10 STADYUMUNDAN 9'U REDDEDİLDİ

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, İtalya'nın Euro 2032 için önerdiği 10 stadyumdan sadece Torino’daki Juventus Stadyumu’nu onayladı. Aralarında San Siro (Giuseppe Meazza) gibi dünyaca ünlü statların da bulunduğu diğer dokuz stadyum, UEFA’nın kriterlerine uygun bulunmadı.

UEFA, Milano’da yeni bir stadyum inşasına başlanması için İtalyan yetkililere Mart 2027’ye kadar süre verdi. Bu sürede gerekli adımlar atılmazsa, Milano turnuvada maçlara ev sahipliği yapamayacak.

ROMA'DAN NAPOLİ'YE, CAGLİARİ'DEN VERONA'YA: TÜM ADAYLAR YETERSİZ BULUNDU

Roma, Napoli, Floransa, Bari, Cenova, Verona, Bologna ve Cagliari’deki stadyumlar da UEFA onayını alamadı. Bu durum, İtalya’nın turnuvaya hazırlık sürecinde ciddi bir altyapı revizyonu yapmasını zorunlu kılıyor. Aksi halde UEFA, turnuvanın tamamını Türkiye’ye verme seçeneğini gündeme alabilir.

UEFA denetimlerine göre Türkiye’nin stadyum altyapısı turnuva kriterlerini karşılıyor. 

ORTAK ADAYLIK SÜRECİ 2023'TE BAŞLAMIŞTI

Türkiye ve İtalya, Temmuz 2023’te İtalya Futbol Federasyonu’nun davetiyle Euro 2032 için ortak aday olmuştu. Türkiye, bu süreçte Euro 2028 teklifini geri çekmişti. UEFA, Ekim 2023’te ortak adaylığı resmen tanımıştı. Planlamaya göre, her iki ülke beşer şehirde maçlara ev sahipliği yapacaktı.

TÜRKİYE'NİN UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN EV SAHİPLİĞİ ARAYIŞI

Türkiye bugüne kadar yedi kez Avrupa Şampiyonası için teklif sunmuş, bunların hepsi sonuçsuz kalmıştı. 2016 yılında Fransa ile yarışan Türkiye, organizasyonu tek oy farkla kaybetmişti.

Kaynak: Dış Haberler
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