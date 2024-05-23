Tatil yolunda adeta cehennemi yaşadılar! Havada son mesajlarını attılar

Cennet gibi bir tatil hayaliyle uçağa binen yolcular türbülansa girdikleri anda sevdiklerine umutsuz ‘son’ mesajlarını gönderdi, ailelerin acı bekleyişi 2 saat boyunca devam etti.

MEHMET EMİN ARVAS'IN HABERİ - Singapur Hava Yollarına ait uçak, Londra’dan Singapur’a “SQ321” sayılı seferi yaparken tropikal fırtına sebebiyle havada şiddetli bir türbülansa girmiş, bir kişi ölürken 30’dan fazla kişi de yaralanmıştı.

211 yolcu, cennet gibi bir tatil hayaliyle uçağa binmiş ama havada âdeta cehennemi yaşamıştı. Turistler sevdiklerine umutsuz ‘son’ mesajlar gönderirken türbülans sebebiyle etraflarındaki insanlar tavana çarpıyordu...

"HAYATIMIN EN UZUN İKİ SAATİYDİ"

Bir Britanyalı, hasarlı uçağın varış noktasına ulaşamayabileceğinden korktuğu için ailesine mesaj atarak onları sevdiğini söyledi. Bir anne de, uçaktaki oğlundan tüyler ürpertici bir mesaj aldıktan sonra yaşadığı acı dolu bekleyişi anlattı. Allison Barker “Bali’ye tatile giden oğlum Josh sabah saat 9.10’da mesaj attı, mesajda ‘Seni korkutmak istemiyorum ama çılgın bir uçuştayım. Uçak acil iniş yapıyor... Hepinizi seviyorum’ diyordu. Hayatımın en uzun iki saatiydi, sonunda oğlumun hayatta olduğunu öğrendim” dedi.

Bangkok havaalanına acil iniş yapan uçak savaştan çıkmış gibi görünüyordu: Kabindeki eşyalar yere saçılmış, oksijen maskeleri aşağıya doğru sarkmış, her taraf kan izleriyle doluydu. Yolcular türbülansa aniden girdiklerini, emniyet kemeri takılı olmayanların tavana çarptıklarını söylediler. Türbülans sırasında tuvalette bulunan bir kişi ciddi şekilde yaralandı.