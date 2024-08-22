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Tayland'da özel uçak ormanlık alana düştü! Patlama oldu, pilot dahil tüm yolcular öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tayland&#039;da özel uçak ormanlık alana düştü! Patlama oldu, pilot dahil tüm yolcular öldü

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tayland'da Çinli yolcuları taşıyan özel uçak ormanlık alana düştü. Patlama meydana gelen uçakta pilotlar dahil tüm yolcular öldü.

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan, Trat eyaletine gitmek üzere havalanan Cessna tipi özel uçak ormanlık alana düştü. Kazada uçaktaki 9 kişi öldü.

ÇİNLİ YOLCULARI TAŞIYORDU

TFT209 sefer sayılı Cessna tipi uçak, 5'i Çinli, 2'si Taylandlı olmak üzere 2 pilotla Tayland'ın başkenti Bangkok'tan havalandı. Uçak, Chachoengsao eyaletinde yerel saatle 15.18'de ormanlık alana düştü.

Tayland'da özel uçak ormanlık alana düştü! Patlama oldu, pilot dahil tüm yolcular öldü - 1. Resim

Patlamanın meydana geldiği uçakta pilotlar dahil tüm yolcular öldü.

Bölgeye polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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