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Tecavüz ettikleri doktoru öldürdüler! Ülke yangın yerine döndü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tecavüz ettikleri doktoru öldürdüler! Ülke yangın yerine döndü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'da bir doktor, hastanede tecavüze uğrayarak öldürüldü. Olay büyük tepki çekerken sokağa inen göstericiler polisle çatıştı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Batı Bengal'in Kalküta kentinin merkezinde toplanan göstericiler, eyaletin Genel Sekreterliğine doğru yürüyüşe geçti. Göstericilerin yürümesine izin vermeyen polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

ORTALIĞI YAKIP YIKTILAR

Protestocular da emniyet güçlerine taş ve sopa fırlattı. Basına yansıyan görüntülerde de polisle çıkan çatışmalarda bazı protestocuların bariyerleri yıktığı ve tekmelediği görüldü. Çıkan olaylarda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Tecavüz ettikleri doktoru öldürdüler! Ülke yangın yerine döndü - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrindeki RG Kar Tıp Koleji'nde çalışan 31 yaşındaki kadın doktor, 9 Ağustos'ta 36 saatlik vardiyasının ardından çalışanlara ayrılan dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı bir odada uyumuştu. Ertesi sabah meslektaşları, kadının cansız bedenini yarı çıplak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yara izleriyle bulmuştu.

Tecavüz ettikleri doktoru öldürdüler! Ülke yangın yerine döndü - 2. Resim

Hastanede gönüllü çalışan Sanjoy Roy isimli bir görevli konuyla ilgili olarak gözaltına alınmıştı. Ancak "örtbas ve ihmal" suçlamalarının ardından vaka, yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosuna (CBI) devredilmişti.

Ülke genelindeki çeşitli şehirlerden çok sayıda doktor, meslektaşlarının tecavüze uğrayıp öldürülmesi sebebiyle süresiz grev kararı aldıklarını açıklamıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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