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Teknoloji milyarderi Musk, Grok'un maliyetinden yakındı: Sürdürülebilir değil:

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Teknoloji milyarderi Musk, Grok'un maliyetinden yakındı: Sürdürülebilir değil:
Başlık ResmiTeknoloji milyarderi Musk, Grokun maliyetinden yakındı: Sürdürülebilir değil:

Yapay zeka şirketi xAI'nın sahibi Elon Musk, Grok Bot'un işletme maliyetinin elde edilen gelire oranla sürdürülemez derecede yüksek olduğunu belirtti. X'te bir kullanıcının haftalık limitlerin sıfırlanması talebine cevap veren Musk, hizmete talep arttıkça yaşanan mali baskılardan dert yandı.

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Teknoloji milyarderi Elon Musk, geliştirdikleri yapay zeka hizmeti Grok Bot'un maliyetleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Musk'ın açıklaması, kullanıcıların haftalık kullanım kotalarını normalden daha kısa sürede doldurduklarına yönelik şikayetlerinin ardından geldi.

ABD merkezli sosyal medya platformu X'te bir kullanıcı, çok sayıda abonenin bu hafta Grok Bot kullanım limitlerine kısa sürede ulaştığını belirterek haftalık kotaların sıfırlanıp sıfırlanamayacağını sordu.

Teknoloji milyarderi Musk, Grok'un maliyetinden yakındı: Sürdürülebilir değil:
Başlık ResmiTeknoloji milyarderi Musk, Grok'un maliyetinden yakındı: Sürdürülebilir değil:

GROK'UN MALİYETİNDEN YAKINDI

Musk, kullanıcıya, "Grok Bot'a hizmet vermenin maliyeti, gelire kıyasla sürdürülebilir olmayacak kadar yüksekti" sözleriyle cevap verdi.

Öte yandan Musk, şirketin gelir ve giderlerine ilişkin herhangi bir rakam paylaşmadı. Kullanıcıların şikayet ettiği kullanım limitlerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği veya sıfırlanıp sıfırlanmayacağı konusunda da açıklama yapmadı.

Teknoloji milyarderi Musk, Grok'un maliyetinden yakındı: Sürdürülebilir değil:
Başlık ResmiTeknoloji milyarderi Musk, Grok'un maliyetinden yakındı: Sürdürülebilir değil:

xAI, Grok Bot'u ağustos ayında erken beta sürümüyle kullanıma sunmuştu. Geleneksel sohbet robotlarından farklı olarak çalışan yapay zeka ajanı, kendi sanal bilgisayarını kullanarak uygulamalarda ve çevrim içi hizmetlerde çeşitli görevleri yerine getirebiliyor. Birden fazla adımdan oluşan işlemleri gerçekleştirebilen sistem, görevlerini arka planda da sürdürebiliyor.

Teknoloji milyarderi Musk, Grok'un maliyetinden yakındı: Sürdürülebilir değil:
Başlık ResmiTeknoloji milyarderi Musk, Grok'un maliyetinden yakındı: Sürdürülebilir değil:

Grok Bot, SuperGrok ve Cursor'un farklı ücretli abonelik paketleri üzerinden kullanılabiliyor. Hizmetin kullanım kotası ise kullanıcıların diğer Grok ve Cursor haklarından ayrı olarak belirleniyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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