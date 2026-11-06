Tel Aviv'de alarm zilleri çalıyor: Trump kaybetti, İsrail panikledi

ABD'deki seçimin ardından Donald Trump'ın yardımcısı JD Vance'in "Seçim yenilgisinde İsrail ile ilişkilerin payı var." demesi, Demokratların silah satışına karşı çıkması soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu endişelendirdi.

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Bütün dünyanın merakla beklediği seçimlerden İsrail'de Netanyahu'nun kaybetmesinin ardından ABD'de Başkan Trump aynı akıbeti yaşadı. Cumhuriyetçiler, Kongre'nin iki kanadını kaybederken seçimlerden zaferle çıkan Demokratların İsrail'e silah satışına karşı çıkması İsrail'i endişelendirdi.

ABD seçim sonuçları ile ilgili yapılan değerlendirmelerde Trump'ın Gazze katliamı sürecine verdiği destekle birlikte iç ekonomik dinamikler ve İran saldırılarının etkili olduğu vurgusu hâkim.

Gazze'yi yerle bir eden Netanyahu 27 Ekim seçimlerindeki 8 sandalye kaybı ile tek başına tek başına iktidar olma şansını kaybetti. ABD'de ise yüzde 10,9'luk gerileme yaşayan Cumhuriyetçiler 7 sandalyeyi Demokratlara kaptırdı. Gazze meselesi ve Demokrat Parti'nin seçimlerde yaşadığı kayıplar ele alındığında, Filistin meselesinin seçim sürecinde önemli bir yer tuttuğu görülmekte.

Biden yönetiminin Gazze’deki savaşı yönetme biçimindeki başarısızlığı ve İsrail’in politikalarına verdiği koşulsuz destek, Demokrat Parti’nin önceki seçimlerde ciddi oy kayıpları yaşamasına sebep olmuştu. Demokratlar bu sebeple sonraki seçim süreçlerinde önceki politikalarını gözden geçirmeye ve İsrail’e yönelik sınırsız desteği yeniden değerlendirmeye çalıştı.

"İSRAİL’E ŞARTSIZ DESTEĞİN BEDELİ"

Filistinli Araştırmacı Dr. Elyan Abdulaziz, Cumhuriyetçilerin Netanyahu’ya verdiği şartsız destek sebebiyle bedel ödediğini savundu. Filistinli uzmana göre bu tabloyu doğuran faktörlerin başında değişen seçmen profili (genç seçmenler) ilerici kesimler ve Arap-Amerikalı Müslüman seçmen var. “Özellikle Michigan gibi eyaletlerde, Gazze’de yaşanan ağır can kayıplarına yönelik toplumsal tepki ve ABD yönetiminin politikalarına duyulan rahatsızlık, seçim sonuçlarını etkiledi.” diyen Dr. Abdulaziz “Filistin meselesi ilk defa ABD iç seçimlerine radikal bir etki yaptı.” ifadesini kullandı.

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"SEÇİM VAATLERİ HAVADA KALDI"

Trump’ın 2024 seçimlerinde oluşturduğu koalisyonun dağıldığını öne süren Dr. Abdulaziz “Beyaz genç erkekler ve Latin Amerika kökenliler pozisyon değiştirmiş durumda. Trump iktidara 'daha fazla savaş yok' ve fakirlikle mücadele vaadi ile geldi. Ukrayna’da yol alamadı. Gazze vahşetinin ortağı oldu ve son İran saldırıları ile iddiası tamamen çöktü. Petrol fiyatları uçtu. Seçim vaatleri havada kaldı.” yorumunda bulundu.

FATURAYI İRAN'A KESEBİLİR

ABD ve bölge denklemini gazetemize değerlendiren uzmanlardan Elif Gültekin Karahacıoğlu, ocak ayına kadar yaşanacak dönemi ABD açısından olduğu kadar Filistin, Orta Doğu ve Türkiye açısından da kritik bir dilim olarak nitelendirdi. F serisi savaş uçakları, CAATSA yaptırımları ve Siyonist yayılmacılık bağlamında Ankara'nın bazı zorluklar yaşayabileceğini kaydeden Karahacıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü Amerika’da bundan böyle Kongre soruşturmaları, bütçe krizleri, başkanlık vetolarını sık sık göreceğimiz olaylar olacak. Bu sebeple Trump içeride siyasi rakipleriyle sert bir hesaplaşmaya girebileceği gibi dışarıda da bu siyasi sonucun çıkmasında baskın unsur olan İran’la yıkıcı bir hesaplaşma içerisine girebilir. Kasım ayı ortasında tüm dengeleri değiştiren İsrail-ABD ittifakının saldırı döngülerine şahitlik edebiliriz. Hem Trump hem de Netanyahu böyle bir çılgınlığı kurtuluş kapısı olarak görebilir. Hatta bütün fatura İran’a kesilebilir."

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