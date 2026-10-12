Tel Aviv'de Türkiye korkusu! "Telafisi yıllarca sürecek"

İsrail'de Türkiye'nin IMEC projesine yönelik diplomatik hamleleri tartışılırken, Tel Aviv'in dev ticaret koridorunun dışında kalması halinde ağır bir bedel ödeyebileceği uyarısı yapıldı. İsrail televizyonu Kanal 13'e konuşan eski güvenlik yetkilileri, Türkiye'nin bölgedeki ağırlığına işaret ederek İsrail'in stratejik konumunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

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Türkiye'nin bölgesel ticaret yolları ve diplomasi üzerindeki etkisi, İsrail basınında yeni bir tartışmanın merkezine yerleşti.

İsrail televizyonu Kanal 13, Hindistan'ı Orta Doğu üzerinden Avrupa'ya bağlaması planlanan IMEC projesinin güzergahı konusunda Tel Aviv yönetiminin endişelerini gündeme taşıdı.

Haberde, Türkiye'nin koridorun İsrail'in Hayfa Limanı üzerinden geçmesini engellemek amacıyla ABD nezdinde diplomatik girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Tel Avivde Türkiye korkusu! Telafisi yıllarca sürecek

İSRAİL'DE TÜRKİYE KORKUSU

Kanal 13'ün haberine göre IMEC güzergahı, bölgedeki ülkeler arasında diplomatik rekabete yol açtı.

Mısır'ın projenin Süveyş Kanalı gelirlerini azaltmasından endişe ettiği, Suriye'nin ise koridorun İsrail'in Hayfa Limanı yerine kendi limanlarına bağlanmasını istediği öne sürülmüştü. İsrail'in eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, Türkiye'nin bölgesel diplomasi ve siyaset üzerindeki ağırlığının IMEC'in geleceğini doğrudan etkilediğini savundu.

Marom, Türkiye'nin bölgedeki etkisine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu direniş eksenine liderlik eden taraf en başta Türkiye'dir. Türkiye, bütün İslam dünyasında bir hegemonya kurmak istiyor ve elbette Türkiye'nin tamamen bir uzantısı haline gelmiş olan Suriye gibi başka aktörler de var."

Tel Avivde Türkiye korkusu! Telafisi yıllarca sürecek

"İSRAİL'İN STRATEJİK KONUMU GERİLEMEYE BAŞLAR"

İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland ise koridorun İsrail'i devre dışı bırakmasının ülkesinin Orta Doğu'daki lojistik ve stratejik avantajlarını ortadan kaldırabileceğini iddia etti:

"Ekonomik faturası çok ağır olur, kayıplar yüksek olur ve İsrail'in stratejik konumu gerilemeye başlar. Bu, birkaç yılda telafi edilebilecek bir durum değil çünkü onlarca yılı kapsayan bir yatırım projesi."

"İSRAİL KÜRESEL TİCARETTE DIŞLANABİLİR"

İsrail'deki ulusal güvenlik kurumlarına danışmanlık veren MIND Israel düşünce kuruluşunun araştırmacısı Noa Shustherman Dvir de Tel Aviv yönetiminin IMEC sürecinde pasif kaldığını belirtti.

Dvir, İsrail'in koridorun dışında kalması halinde küresel ticarette "dışlanmış bir aktör" konumuna düşebileceği uyarısında bulundu.

İsrail Limanları Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hezi Halavia ise ülkedeki bürokratik süreçlerin projenin ilerleyişini yavaşlattığını, diğer bölgesel aktörlerin daha hızlı karar alabildiğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK AĞIRLIĞI GÜNDEMDE

Kanal 13'ün haberinde Türkiye'nin IMEC güzergahına yönelik diplomatik girişimleri öne çıkarken, İsrailli uzmanların açıklamaları da Ankara'nın bölgesel ulaştırma projelerindeki etkisini gündeme taşıdı.

İsrail'in güzergah dışında kalmasının ekonomik ve stratejik sonuçları, ülkedeki güvenlik ve ticaret çevrelerinin başlıca endişeleri arasında gösterildi.

IMEC PROJESİ NEDİR?

Hindistan, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Almanya, İtalya ve Avrupa Birliği, Eylül 2023'te Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Proje, Hindistan'dan deniz yoluyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne, oradan demir yoluyla Suudi Arabistan ve Ürdün üzerinden İsrail'in Hayfa Limanı'na, ardından deniz yoluyla Avrupa'ya uzanan bir ticaret ve bağlantı ağı oluşturmayı hedefliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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