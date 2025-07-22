Tel Aviv’e füze yağmuru! Uyarı sistemleri devreye girmedi, Ben Gurion vuruldu

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in en büyük havalimanı olan Ben Gurion'u hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Saldırının uyarı sistemlerini devre dışı bırakarak gerçekleştirildiği iddia edilirken, İsrail güvenlik birimleri alarma geçti.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na 'Filistin-2' hipersonik balistik füzesiyle nitelikli bir askeri operasyon düzenledik" ifadelerini kullandı.

Seri, füzenin hedefe başarıyla ulaştığını, saldırı nedeniyle havalimanındaki uçuşların durduğunu belirtti.

"ABLUKA KALKMADAN SALDIRILAR SÜRECEK"

Yahya Seri, saldırının İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde "Filistin halkına yönelik sürdürdüğü soykırıma cevap olarak" gerçekleştirildiğini ifade etti. Husiler, Gazze’ye yönelik saldırılar sona erip abluka kaldırılmadıkça İsrail’e karşı askeri operasyonlara devam edeceklerini bildirdi.

HEDEFTE BEŞ AYRI NOKTA VARDI

Husiler, dün gerçekleştirdikleri başka bir açıklamada ise insansız hava araçlarıyla (İHA) beşi birden hedef aldıkları bir saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Bu noktalar arasında Ben Gurion Havalimanı, Ramon Havalimanı ve Eilat Limanı da bulunuyordu.

HUSİLER SALDIRILARINI ARTIRDI

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, saldırının siren sistemlerinin devreye girmediği bir anda gerçekleştiği bildirildi.

İsrail askeri radyosunun aktardığına göre, İHA Yemen topraklarından ateşlendi. İsrailli askeri yetkililer, saldırı sırasında herhangi bir erken uyarı sisteminin devreye girmemesi üzerine güvenlik açıklarına dair endişelerini dile getirdi.

"EN KÜÇÜK ÇOCUK DOYANA KADAR YEMEYECEĞİZ"

Öte yandan Gazze'de bir grup gazeteci, İsrail ablukası nedeniyle gıda krizi yaşayan çocuklarla dayanışma amacıyla açlık grevine başladı.

Sosyal medyada yapılan açıklamalarda, "En küçük çocuk yemek yiyinceye kadar biz de yemeyeceğiz" sloganı ön plana çıktı. Gazeteciler, uluslararası toplumu harekete geçmeye ve "boş mideler hareketi"ne destek vermeye çağırdı.

GAZZE'DE AÇLIKTAN ÖLÜMLER ARTIYOR

Gazze Sağlık Bakanlığı, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ekim 2023’ten bu yana süren ablukalar ve yardım girişlerinin engellenmesi nedeniyle 76’sı çocuk olmak üzere 86 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail’deki Arap toplumunun temsilcisi Yüksek Takip Komitesi de Gazze ve Batı Şeria’daki insani krize dikkat çekmek amacıyla 3 günlük açlık grevi başlatacaklarını iletti.