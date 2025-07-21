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İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Yemen'e saldırı dalgası

Kaynak: Dış Haberler
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İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Yemen&#039;e saldırı dalgası
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail savaş uçakları Yemen'deki Hudeyde Limanı'nı hedef aldı.

İsrail donanması Yemen’de Husilerin kontrolündeki Hudeyde limanındaki iskelelere saldırı düzenlediğini açıkladı. 

İsrail merkezli N12 kanalının saha muhabirlerinden Nitzan Shapira’nın aktardığına göre, saldırı operasyonu Hava Kuvvetleri tarafından başlatıldı ve hedefte liman altyapısı bulunuyordu.

Hudeyde Limanı, Yemen’in batısında Kızıldeniz kıyısında yer alıyor ve insani yardımların ulaştırılmasında kritik bir rol oynuyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış Haberler
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