İsrail'den Yemen'e saldırı! İki limana bomba yağdı

İsrail'in Orta Doğu'daki kanlı eylemleri devam ediyor. İsrail ordusu, Yemen'de iki limana yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini ve iki limanın Husiler tarafından "silah transferi" için kullanıldığını belirtti.

İsrail, Yemenli Husilerin İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından Yemen'in Hodeidah ve as-Salif limanlarına saldırı düzenlediğini açıkladı. Bu saldırılar, Yemenli grubun ABD ile ateşkes anlaşması yapmasının ardından gerçekleşti.

SİLAH TRANSFERİ YAPILDIĞI İDDİASI

Al Jazeere'nin haberine göre, İsrail ordusu, Yemen'de iki limana yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini ve iki limanın Husiler tarafından "silah transferi" için kullanıldığını belirtti.

Husi yanlısı Al Masirah televizyonu da İsrail’in iki limana yönelik saldırılarını bildirdi. Hasarın boyutu ve olası can kaybı hakkında henüz net bilgi verilmedi.

BÖLGEDEKİ MİSİLLEMELER

Husiler, Ekim 2023’te İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıların ardından Filistinlilere destek amacıyla İsrail’e yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

İsrail de karşılık olarak Yemen’de saldırılar düzenlemiş; bunlar arasında 6 Mayıs’ta Sana’daki ana havaalanına yapılan ve birçok kişinin hayatını kaybettiği saldırı bulunuyor.

Cuma günkü saldırılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu ayın başında Husilerle ateşkes anlaşması yapmasının ardından gerçekleşen ilk saldırılar oldu. Anlaşma kapsamında ABD, Yemen’e yönelik saldırılarını durdurmuş, Husiler ise Kızıldeniz’deki deniz yollarına yönelik saldırılarını sonlandırmayı kabul etmişti.