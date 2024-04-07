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Haberler > Dünya > 'Teşhis konulamayan hastalık' çocukları vurdu! 3'ü öldü, 127'si tedavi altında

'Teşhis konulamayan hastalık' çocukları vurdu! 3'ü öldü, 127'si tedavi altında

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde 'teşhis konulamayan hastalık' nedeniyle 3 çocuk hayatını kaybetti, 127 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Sık sık teşhis edilemeyen hastalık ve ölüm haberleriyle gündeme gelen Batı Afrika ülkesi Nijerya, yeni bir salgınla karşı karşıya.

Ülkenin Sokoto eyaletinde 'teşhis konulamayan hastalık' nedeniyle ölümler meydana geldi. Sokoto Vali Yardımcısı İdris Gobir, eyalette şimdiye kadar 3 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti. Gobir, hastalık nedeniyle 127 çocuğun da tedavi altına alındığını söyledi.

FEDERAL HÜKÜMETTEN YARDIM İSTEDİ

Hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderdiğini belirten Gobir, hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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