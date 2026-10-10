Nijerya Kadın İşleri Bakanı Imaan Sulaiman-Ibrahim, Lagos Havalimanı'nda güvenlik kontrolünden geçmeyi reddederek olay çıkarmakla suçlandı.

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Nijerya'nın Lagos kentinde Türk Hava Yolları (THY) uçağına binmek isteyen Kadın İşleri Bakanı Imaan Sulaiman-Ibrahim'in havalimanında güvenlik krizi çıkardığı iddia edildi.

THY uçağına binmek isteyen Nijeryalı bakan havalimanını birbirine kattı

"KİMSE ONU DURDURAMIYORDU"

İddialara göre Kadın İşleri Bakanı Imaan Sulaiman-Ibrahim, iki ayrı güvenlik noktasında taramadan geçmeyi reddederek havalimanı personeliyle tartışmalar yaşadı.

SaharaReporters'ın haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen yabancı bir yolcu, bakanın Nijerya Federal Havalimanları Otoritesi (FAAN) personelinin uygulamak istediği güvenlik prosedürlerine karşı çıktığını ileri sürdü.

Yolcu, "Taramadan geçmeyi kibirli bir şekilde reddetti ve havalimanı güvenlik görevlileriyle sert bir tartışmaya girdi" dedi.

Bakanın iki ayrı kontrol noktasından aranmadan geçtiğini öne süren görgü tanığı, "Hiç kimsenin arama için durduramayacağı kadar büyük bir otoriteyle hareket ediyordu" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KONTROLLERİ NASIL AŞILDI?

Nijerya Federal Havalimanları Otoritesinin yayımladığı kurallara göre tüm yolcuların bagajları X-ray cihazından geçiriliyor ve yolcular metal dedektörü gibi güvenlik kontrollerine tabi tutuluyor.

Ancak 6 Ekim'deki olayda bakanın alternatif bir taramadan geçirilip geçirilmediği henüz netlik kazanmadı.

NİJERYA'DA İLK DEĞİL

Nijerya'da üst düzey siyasetçilerin havalimanı güvenlik prosedürlerine uymadığı yönündeki iddialar daha önce de gündeme gelmişti.

SaharaReporters, 2021 yılında Bayelsa Eyalet Valisi Douye Diri ve beraberindekilerin Lagos Havalimanı'ndaki güvenlik kontrollerini atladıklarının öne sürüldüğünü hatırlattı.

2017'de eski Havacılık Bakanı Femi Fani-Kayode hakkında da benzer suçlamalar ortaya atılmış, ancak eski bakanın sözcüsü iddiaları reddetmişti.

2020 yılında ise iki eyalet valisi, havalimanlarındaki sağlık ve güvenlik protokollerine uymamakla suçlanmıştı. Her iki isim de suçlamaları kabul etmemişti.

FAAN, geçmişte yaptığı açıklamalarda kamu görevlilerinin makamlarının havalimanı güvenlik kurallarından muafiyet sağlamadığını vurgulamıştı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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