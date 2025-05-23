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Titan faciasında tüyler ürperten gelişme: Son anları ortaya çıktı

Kaynak: Dış Haberler
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Titan faciasında tüyler ürperten gelişme: Son anları ortaya çıktı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

BBC’nin eriştiği yeni görüntüler, geçtiğimiz yıl 5 kişiye mezar olan Titan denizaltısının patladığı ana dair ürkütücü detayları ortaya koydu.

Titan denizaltısının geçtiğimiz yıl Atlantik Okyanusu'nda gerçekleşen trajik kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. BBC'nin yayımladığı “Implosion” belgeselinde,  Oceangate CEO’su Stockton Rush’ın eşi Wendy Rush’ın, destek gemisinden patlama anına şahit olduğu anlar ilk kez paylaşıldı. Görüntülerde Wendy Rush’ın duyduğu ses üzerine “Bu patlama da neydi?” diye sorduğu görülüyor. Yetkililer, o sesin denizaltının patladığı ana ait olduğunu doğruladı.

Görüntülerde, Oceangate CEO’su Stockton Rush’ın eşi Wendy Rush’ın, denizaltıdan gelen patlama sesine tepki vererek “Bu patlama da neydi?” dediği an yer aldı.

Titan faciasında tüyler ürperten gelişme: Son anları ortaya çıktı - 1. Resim

PATLAMA ANINA ŞAHİT OLDULAR

Dakikalar sonra Titan’dan “iki ağırlık düşürüldü” mesajı geldi. Bu, Wendy’e göre dalışın planlandığı gibi sürdüğü anlamına geliyordu. Oysa mesaj, patlama öncesinde gönderilmişti ve ulaştığında denizaltıdakiler hayatını çoktan kaybetmişti.

ENKAZDA KİŞİSEL EŞYALAR BULUNDU

Titan faciasından sonra denizaltının parçaları Atlantik Okyanusu’nun dibinde bulundu. USCG, yapılan enkaz incelemelerinde giysiler, kartvizitler ve Titanik logolu çıkartmalar gibi kişisel eşyalara ulaşıldığını açıkladı.

Titan faciasında tüyler ürperten gelişme: Son anları ortaya çıktı - 2. Resim

YAPISAL SORUNLAR ÖNCEDEN BİLİNİYORDU

Belgesele göre, Titan’ın gövdesinde kullanılan karbon fiber, ölüm dalışından bir yıl önce zayıflamaya başlamıştı. ABD Sahil Güvenliği (USCG), denizaltının “80’inci dalışında” yapısal arızanın başladığını ve delaminasyon denilen tehlikeli bir ayrışma sürecinin yaşandığını açıkladı.

Titan’ın karbon fiber gövdesindeki yapısal kusurlar soruşturma sırasında açığa çıktı
Titan’ın karbon fiber gövdesindeki yapısal kusurlar soruşturma sırasında açığa çıktı

SERTİFİKASIZDI

Titan, hiçbir zaman bağımsız bir güvenlik sertifikasına sahip olmadı. Yolcu bölmesinin reçine karışımı karbon fiber katmanlardan oluşması, uzmanlar tarafından "felaket kaçınılmaz" yorumu ile defalarca eleştirildi.

TİTAN'IN ENKAZI 300 METRE ÖTEDE BULUNDU

Enkaz, Titanik’in pruvasına yaklaşık 300 metre mesafede, deniz tabanında tespit edildi. ABD ve Kanada tarafından yürütülen soruşturmalar hala sürüyor. Titan faciası, derin deniz turizmi konusunda küresel güvenlik standartlarının yeniden sorgulanmasına neden oldu. 

Kaynak: Dış Haberler

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