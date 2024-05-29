Ünlü milyarderlerden Titanik hamlesi! Enkaza yolculuk yeniden başlıyor

Titanic enkazına yapılan dalışta Fenerbahçe detayı! Hamish Harding’in fotoğrafı gündem oldu

Titanic enkazına yapılan dalışta Fenerbahçe detayı! Hamish Harding’in fotoğrafı gündem oldu

ABD'li iki milyarder, OceanGate faciasından 1 yıl sonra Titanik'in enkazını keşfetmek için yeni bir denizaltı seyahati planlıyor.

2021 yılında bir dalgıçla Mariana Çukuru'ndaki Challenger Deep ve Sirena Deep'e gitme girişiminde bulunan ABD'li iki milyarder, bu kez de Titanik için harekete geçti.

ABD Ohio'lu iş adamı ve maceracı Larry Connor ve Triton Submarines'in kurucu ortağı Patrick Lahey, Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki gemi batığını görmek için yaklaşık 3.800 metre derinliğe bir denizaltıyla gitmek istediklerini söyledi.

Connor'ın şirketinden bir sözcü, yaptığı açıklamada önerilen yolculuğun ancak geminin bir denizcilik organizasyonu tarafından tamamen onaylanmasının ardından gerçekleşeceğini söyledi. Planlanan bu sefer için herhangi bir zaman dilimi ise açıklanmadı.

4000 METRE DERİNE İNEBİLEN ARAÇ KULLANILACAK

İkili, Triton 4000/2 Abyssal Explorer adlı bir denizaltı kullanmayı planlıyor. Aracın adındaki '4000' aracın güvenli bir şekilde konuşlandırılabileceği metre cinsinden derinliği ifade ediyor.

OCEANGATE FACİASININ ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇTİ

Özel dalgıç endüstrisi, geçen yıl OceanGate tarafından inşa edilen bir geminin Titanik'e giderken patlaması sonucu beş kişinin ölmesiyle sarsılmıştı. OceanGate'in genel müdürü Stockton Rush (61), diğer dört yolcuyla birlikte gemide ölmüştü.

OceanGate tarafından inşa edilen Titan denizaltısı, karbon fiberden yapılmıştı ve yalnızca 1.300 metreye kadar sertifikalandırılmıştı. Bu, Titanik enkazının bulunduğu okyanus tabanının derinliklerinin çok altındaydı.

(Fotoğraf: Atlantic/Magellan/AP)