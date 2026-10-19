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İngiltere'de toplu taşımada yüksek sesli müzik devri kapanıyor! Kulaklık takmayana ceza kapıda

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İngiltere'de toplu taşımada yüksek sesli müzik devri kapanıyor! Kulaklık takmayana ceza kapıda
Başlık ResmiToplu taşımada yüksek sesli müzik devri kapanıyor! Kulaklık takmayana ceza kapıda "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

İngiltere hükümeti, toplu taşıma araçlarında yolcuların huzurunu bozan davranışlara karşı yeni önlemler aldı. Yapılan yeni düzenlemeler kapsamında, otobüslerde yüksek sesle müzik dinleyen yolculara 100 sterline kadar (yaklaşık 6 bin 605 TL) para cezası kesilebilecek.

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İngiltere hükümeti, yerel yönetimlerin otobüslerdeki kural ihlallerine karşı önlem alabilmesi için yeni bir rehber yayımladı. Bu yıl yürürlüğe giren yetkiler kapsamında yerel yönetimler, otobüslerde yüksek sesle müzik dinlenmesi ve diğer rahatsız edici davranışlara karşı yeni kurallar belirleyebilecek.

YENİ DÜZENLEMEDEN ŞOFÖRLER SORUMLU TUTULMAYACAK

Düzenleme, toplu taşıma araçlarında yüksek sesle müzik dinlenmesinin yanı sıra, yerlere çöp atılmasını, elektronik sigara kullanılmasını ve tehdit edici davranışlarda bulunulmasını da kapsıyor. Hükümet, yeni kuralların uygulanmasından otobüs şoförlerinin sorumlu olmayacağını, olaylarla yetkili görevlilerin ve polisin ilgileneceğini belirtiyor.

Toplu taşımada yüksek sesli müzik devri kapanıyor! Kulaklık takmayana ceza kapıda
Başlık ResmiToplu taşımada yüksek sesli müzik devri kapanıyor! Kulaklık takmayana ceza kapıda

TRENLERDE DE AYNI KURALLAR DEVREDE

Öte yandan, trenlerde de benzer sorunların önüne geçmek için ülke genelinde yeni bir kampanya başlatılıyor. Yolculara “gürültüyü değil, vagonu paylaşın” mesajının verileceği kampanya, demiryolu işletmelerinin internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında ve tren vagonlarında yürütülecek. Hükümet, bu sayede farklı demiryolu şirketleri arasındaki uygulama farklılıklarının giderilmesini ve yolculara ortak bir mesaj verilmesini hedefliyor.

Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, toplu taşımada küçük davranış değişikliklerinin yolcuların deneyimini önemli ölçüde iyileştirebileceğini ifade etti.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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