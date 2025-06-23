Trafik polisleriyle tartışan arıcı faciayı yaşattı! Polisler canlarını zor kurtardı

İspanya’da yaşayan 70 yaşındaki bir arıcı, trafik polisleri ile tartışması üzerine aracında taşıdığı arıları saldı. Yüzlerce arı, polislerin üzerine hücum ederken arıcı da aracına binerek olay yerinden kaçtı.

İlginç olay İspanya’nın Katalonya bölgesindeki Cervera kasabasında yaşandı. Trafik polisleri, kurallara uymadığı gerekçesiyle bir minibüsü durdurdu.

POLİSLERİ TEHDİT ETTİ

Alkollü olduğundan şüphelenilen 70 yaşındaki adama alkol testi yapıldı. İlk testte 0.38 mg/l sonuç alındı, ancak ikinci kez test yapılmasını isteyen polisler sürücü tarafından tehdit edildi.

YÜZLERCE ARIYI SERBEST BIRAKTI

Kısa süre içinde minibüsün arkasına giden adam, aracın içindeki arı kovanını açarak yüzlerce arıyı serbest bıraktı. Arılar, saniyeler içinde polislerin üzerine hücum etti.

Arılar tarafından saldırıya uğrayan iki polis, yakınlardaki bir restorana sığınarak kurtuldu. Bu sırada 70 yaşındaki sürücü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay yerine gelen ekiplerin de müdahalesiyle kaçan arıcı kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra ise kefaletle serbest bırakıldı.

İki polis memurunun ise kaldırıldıkları hastanede tedavisi sürüyor.