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Vahşetin böylesi! 4 aylık bebeğin cesedi çekmeceden çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Vahşetin böylesi! 4 aylık bebeğin cesedi çekmeceden çıktı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan bir anne ve baba, 4 aylık kızları Brookelynn Fancher'ın cesedinin bir otelin şifonyer çekmecesinde bulunmasının ardından cinayetle suçlandı. 

Kan donduran olay, 2024’te ABD’nin Teksas eyaletinde yaşandı. Bir yıldan uzun süredir bir otelde kalan  Jeremy Fancher ve Destiny Campos’ın 4 aylık kızlarının cesedi şifonyer çekmecesinde bulundu. Olay, otelden yapılan bir ihbarla ortaya çıkarken, polis anne ve babayı bulmak için harekete geçti. 

''YALNIZ KALMAK İSTEDİKLERİNDE ÇEKMECEYE KAPATIYORLARDI''

Olayın ardından konuşan anneanne, çiftin yalnız kalmak istediğinde yenidoğan bebeği çekmeceye kapattığını iddia etti. 

TUTUKLANDILAR

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bir yılın ardından anne ve baba tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Geçtiğimiz cumartesi akşamı sosyal medyadan konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Şerif Ed Gonzalez, soruşturmadaki çalışmalarından dolayı kolluk kuvvetlerine teşekkür etti ve bebek Brookelynn için adalet sağlanacağını bildirdi.

Gonzalez:

"Ekibimizin yılmadan mücadele edip bu değerli bebek için adalet aramasından mutluluk duyuyorum." şeklinde konuştu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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