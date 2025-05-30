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Trump Çin'e resti çekti! "İyi adam olmak bu kadar"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trump Çin&#039;e resti çekti! &quot;İyi adam olmak bu kadar&quot;
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump, "Çin bizimle yaptığı tarife anlaşmasını ihlal etti, iyi adam olmak bu kadar" dedi.

ABD Başkanı Trump, Çin'e uyguladığı gümrük vergileri ile ilgili Truth Social hesabından açıklama yaptı. 

Trump, Çin'e uyguladığı gümrük vergilerinin etkilerini değerlendirdiği açıklamasında, Pekin yönetiminin kendisiyle yapılan ticaret anlaşmasını ihlal ettiğini savundu.

"ÇİN TEHDİT ALTINDAYDI"

Trump, "İki hafta önce Çin büyük bir ekonomik tehlike altındaydı. Koyduğum çok yüksek gümrük vergileri, Çin'in dünyanın açık ara bir numarası olan ABD pazarına ticaret yapmasını neredeyse imkansız hale getirdi" dedi.

Çin ile bir 'soğuk ticaret savaşına' girildiğini belirten Trump, bunun Çin ekonomisi üzerinde ciddi etkilere neden olduğunu iddia etti. Trump, “Birçok fabrika kapandı ve en hafif tabirle ‘sivil huzursuzluk' yaşandı. Neler olduğunu gördüm ve bundan hoşlanmadım, onlar için, bizim için değil" ifadelerini kullandı.

Bu tablo karşısında hızlı bir müdahalede bulunduğunu söyleyen Trump, “Onları çok kötü olacağını düşündüğüm bu durumdan kurtarmak için Çin ile hızlı bir anlaşma yaptım ve bunun gerçekleştiğini görmek istemedim. Bu anlaşma sayesinde her şey hızla istikrara kavuştu ve Çin her zamanki gibi işine geri döndü. Herkes mutlu oldu! Bu iyi haber” dedi.

"İYİ ADAMLIK BURAYA KADAR"

Ancak Trump, anlaşmanın sürdürülebilir olmadığını ifade ederek, “Kötü haber ise Çin'in, belki de bazıları için şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bizimle yaptığı anlaşmayı tamamen ihlal etmiş olması. Bay Nazik Adam olmak buraya kadarmış!” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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