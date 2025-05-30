7 yaşındaki çocuk Trump'a dava açtı

ABD Başkanı Trump'ın 3 başkanlık kararnamesi eleştiri odağı oldu. Yaşları 7 ile 25 arasında değişen 22 genç Trump ve yönetimine "Sağlımız, geleceğimiz tehlikede" deyip dava açtı.

Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk iş "Ulusal Enerji Acil Durumu" ilan etmişti. ABD'nin halihazırda devasa boyutlara ulaşan fosil yakıt üretimini arttırmaya yönelik bir dizi önlemin parçası olan bu karar, ülkenin yüksek enerji fiyatlarıyla mücadele etmesi ve "yeni nesil teknoloji"den gelecek artan talebe hazırlanması gerektiği iddialarıyla desteklenmişti.

İklim ve ve çevreye ilişkin imzalanan 3 başkanlık kararnamesi eleştiri oklarının hedefi olmaya devam ederken Montana eyaletindeki gençler Trump'a savaş açtı.

TRUMP'A DAVA AÇTILAR

The Hill gazetesinin haberine göre, yaşları 7 ile 25 arasında değişen 22 kişi "Ulusal Enerji Acil Durumu" kapsamında imzalanan 3 başkanlık kararnamesinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Trump ve yönetimine dava açtı.

Söz konusu başkanlık kararlarının küresel ısınmayı daha da kötüleştireceğini savunan gençler, davalı kurumlar arasında ABD Enerji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) da bulunduğunu aktardı.

"ÖLÜM FERMANI"

Davacılardan Eva Lighthiser, "Trump'ın fosil yakıt kararnameleri, benim kuşağım için bir ölüm fermanıdır." ifadesini kullandı.

Lighthiser, "İstediğim için değil, zorunda olduğum için dava açıyorum. Sağlığım, geleceğim ve gerçeği söyleme hakkım tehlikede. (Trump) Fosil yakıtları silah olarak kullanarak bize savaş açıyor, biz ise Anayasa ile karşılık veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.