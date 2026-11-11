Trump, “İran’a yeni harekâta gerek yok” dedi, İsrail’i hedef aldı: Tel Aviv bize savaş tazminatı ödeyecek

ABD Başkanı, İran’la ilgili “Çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence yakında bitecek” derken İsrail için de, “Biz olmasaydık var olmazlardı” sözleriyle tazminat alacaklarını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, ara buluculuk görevi yürüten Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ile görüştükten sonra, İran’a karşı savaşın askerî açıdan “fiilen sona erdiğini” açıkladı.

Trump, İran konusunda ılımlı konuşurken Tel Aviv’den de ilk defa tazminat talep etti. İran savaşında korudukları İsrail, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Bahreyn ve Kuveyt’ten ‘tazminat’ isteyeceklerini belirten ABD Başkanı, “Yaptığımız bütün masrafı alacağız. Yüzde 100 ödeyecekler. Çünkü biz olmasaydık var olmazlardı” dedi.

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Trump İran’la ilgili ise, ABD’nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasının yanı sıra karadan ve Hazar Denizi üzerinden ticareti kesmeyi amaçlayan Demir Kapı Görev Gücü’nün devam edeceğini ifade etti.

ABD Başkanı, daha sonra Beyaz Saray’da Brifing Odası’nda katıldığı basın toplantısında gündemle ilgili soruları cevapladı. Burada da İran’a yönelik yeni bir askerî harekâta gerek olmadığını belirten Trump “İran’la savaş bitiş sürecinde. Bu çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında bitecek” dedi. Bir soru üzerine, ABD olarak sadece mevcut statükoyu koruduklarını ancak İran’ın aksi yönde bir adım atması hâlinde gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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