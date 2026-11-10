İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon konusunda ABD ile İsrail arasında görüş ayrılığı yaşandığı öne sürüldü. Netanyahu'nun saldırıların yeniden başlaması için Trump'ı ikna etmeye çalıştığı, iki liderin hafta sonundaki telefon görüşmesinde ise bu nedenle sert bir tartışma yaşadığı iddia edildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İran konusunda ABD ile İsrail arasındaki görüş ayrılığı derinleşiyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Tahran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için baskı yaptığı öne sürülürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri seçeneğe mesafeli yaklaşması iki lider arasında gerilime yol açtı. İsrail basını, hafta sonu yapılan telefon görüşmesinde tansiyonun yükseldiğini ve tarafların sert ifadeler kullandığını iddia etti.

İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, iki lider İran'a yönelik olası yeni bir askeri harekatı ele aldı.

Netanyahu ile Trump telefonda birbirine girdi: İran tartışmasında sesler yükseldi

"BAĞRIŞMALI TELEFON GÖRÜŞMESİ"

Kaynaklar, telefon görüşmesinin oldukça gergin geçtiğini ileri sürdü. Görüşmeye ilişkin bilgi veren kaynaklardan biri, konuşmayı "cehennemden gelen bağrışmalı bir telefon görüşmesi" olarak tanımladı.

Netanyahu'nun ofisi ise iddiaları reddetti. Açıklamada, haber için "Sahte haber, tamamen saçmalık" ifadeleri kullanıldı.

Üst düzey bir İsrailli yetkili de görüşmenin gerçekleştiğini doğrularken, konuşmanın gergin geçmediğini savundu.

NETANYAHU'NUN TRUMP'I HER GÜN ARADIĞI İDDİASI

Financial Times gazetesi de bir gün önce yayımladığı haberinde Netanyahu'nun İran'a yönelik askeri operasyonların yeniden başlatılması için Trump'ı "her gün" aradığını öne sürmüştü.

Haberde, Netanyahu'nun ısrarlı girişimlerinin Arap ve Müslüman ülkelerin liderlerini endişelendirdiği belirtildi. Bölge ülkelerinin Trump'a diplomatik çözümün önceliklendirilmesi yönünde çağrıda bulunduğu aktarıldı.

Netanyahu ile Trump telefonda birbirine girdi: İran tartışmasında sesler yükseldi

Trump ise pazartesi günü yaptığı açıklamada Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'in İran'a karşı yeni bir askeri harekata karşı olduğunu söyledi. Çatışmanın sona erdirilmesi yönünde "olumlu bir ivme" bulunduğunu belirten Trump, İran'a yönelik yeni ABD saldırılarının "oldukça düşük bir ihtimal" olduğunu dile getirdi.

RUBIO'DAN İRAN MESAJI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bugün yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin İran'a karşı büyük çaplı askeri operasyonları yeniden başlatmak için şu aşamada acil bir gerekçe görmediğini bildirdi.

İran'a yönelik ekonomik baskının hedeflerine ulaştığını savunan Rubio, ABD'nin bu politikayı sürdüreceğini belirtti. Rubio, Tahran'ın Washington tarafından belirlenen "kırmızı çizgileri" aşması halinde Amerikan güçlerinin karşılık vermeye hazır olduğunu da kaydetti.

Netanyahu ile Trump telefonda birbirine girdi: İran tartışmasında sesler yükseldi

Öte yandan Katar, arabuluculuk girişimleri kapsamında hem ABD'den hem de İran'dan olumlu yanıtlar aldığını duyurdu. Ancak taraflar arasında anlaşmaya varılması konusunda belirsizliğin devam ettiği belirtildi.

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri operasyon başlatmıştı. Washington ile Tahran arasında yürütülen diplomatik temaslar ve imzalanan mutabakata rağmen müzakereler henüz kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanmadı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala