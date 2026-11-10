Dünya

İran yeni füze şehrini açtı, dünyaya meydan okudu: Hesaplarınızı iyi yapın!

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İran yeni füze şehrini açtı, dünyaya meydan okudu: Hesaplarınızı iyi yapın!
Başlık Resmiİran yeni füze şehrini açtı, dünyaya meydan okudu: Hesaplarınızı iyi yapın!

İran, yeni yer altı füze üssünü devreye alarak düşmanlarına gözdağı verdi. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, üssün caydırıcılık gücüne dikkat çekerek olası bir saldırı durumunda savaşın seyrini ve coğrafyasını İran'ın belirleyeceğini söyledi. Kalibaf, "Hesaplarınızda hata yapmayın ve eğer en ufak bir yanlış adım atarsanız, İran hızlı ve hayal edilemeyecek bir savunmada tereddüt etmez" ifadelerini kullandı.

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Genelkurmay yönetimiyle birlikte görücüye çıkardığı yeni yeraltı füze üssünün ardından net bir uyarıda bulundu.

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Yeni yer altı füze üssünün caydırıcılığın oluşmasında önemli rol oynadığını belirten Kalibaf, "Yeni füze şehrinin hala İran halkı ile tehdit dili ile konuşan düşmanlara mesajı açıktır: Hesaplarınızda hata yapmayın ve eğer en ufak bir yanlış adım atarsanız, İran hızlı ve hayal edilemeyecek bir savunmada tereddüt etmez. Bu kez savaşın coğrafyasını İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri belirleyecektir" ifadelerini kullandı.

İran yeni füze şehrini açtı, dünyaya meydan okudu: Hesaplarınızı iyi yapın!
Başlık Resmiİran yeni füze şehrini açtı, dünyaya meydan okudu: Hesaplarınızı iyi yapın!

YENİ ÜS BUGÜN AÇILDI

Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri'nin yeni yer altı füze üssü, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi ve Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi'nin katılımıyla bugün açılmıştı.

İran yeni füze şehrini açtı, dünyaya meydan okudu: Hesaplarınızı iyi yapın!
Başlık Resmiİran yeni füze şehrini açtı, dünyaya meydan okudu: Hesaplarınızı iyi yapın!

GÖRÜNTÜLERDEKİ GİZEMLİ DETAY

İran devlet televizyonunun haberinde yer alan ve çeşitli balistik ve seyir füzeleri ile füze fırlatma rampalarının sergilendiği görüntülerde, bir füzenin bulanıklaştırılarak gizlenmesi dikkati çekmişti. Üssün nerede inşa edildiğine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı.

İran yeni füze şehrini açtı, dünyaya meydan okudu: Hesaplarınızı iyi yapın!
Başlık Resmiİran yeni füze şehrini açtı, dünyaya meydan okudu: Hesaplarınızı iyi yapın!

İran, son yıllarda ülkenin çeşitli noktalarında Devrim Muhafızları Ordusuna ait yer altına inşa edilen askeri üs ve tesisleri sergiliyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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