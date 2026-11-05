ABD'de ara seçim yenilgisinin ardından Trump yönetiminde Savunma Bakanı Pete Hegseth tartışması başladı. Başkan Donald Trump, Hegseth hakkında kendisine şikayet telefonları geldiğini açıklarken, "Nedenini anlamıyorum" dedi. İran savaşının Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisine katkıda bulunduğunu kabul eden Trump, tüm eleştirilere rağmen bakanını görevden almayacağını söyledi. Demokratlar ise Pentagon yönetimini soruşturmaya hazırlanıyor.

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ABD'de 3 Kasım ara seçimlerinin ardından Cumhuriyetçi Parti içinde İran savaşının siyasi sonuçları tartışılırken, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in geleceği de tartışma konusu oldu.

Başkan Donald Trump, Hegseth'in görevden alınması yönündeki beklentilere karşı çıkarak Savunma Bakanı'na desteğini sürdürdü.

Trump itiraf etti! "Pete Hegseth hakkında şikayet yağıyor, nedenini anlamıyorum"

"BANA ONUNLA İLGİLİ TELEFONLAR GELİYOR"

ABC News'ten Jonathan Karl'a konuşan Trump, Hegseth hakkında kendisine şikayetler ulaştığını açıkladı.

Trump, "Bana onunla ilgili telefonlar geliyor, biliyorsunuz. Nedenini anlamıyorum" dedi.

Hegseth'i görevden almayı da düşünmediğini söyleyen ABD Başkanı,"İran meselesini yapmak zorundaydık ve yapmaya devam ediyoruz. Hegseth'i görevinde tutma konusunda her türlü niyetim var. Harika bir iş çıkarıyor." diye konuştu.

Trump itiraf etti! "Pete Hegseth hakkında şikayet yağıyor, nedenini anlamıyorum"

İRAN SAVAŞININ SEÇİM FATURASI AĞIR OLDU

Sekiz aydır devam eden İran savaşı, yükselen enerji fiyatları ve artan maliyetler, seçim sürecinde Trump yönetimine yöneltilen eleştirilerin merkezinde yer aldı.

Trump, İran savaşının Cumhuriyetçilerin seçim performansına olumsuz etkide bulunduğunu kabul etmişti.

Trump itiraf etti! "Pete Hegseth hakkında şikayet yağıyor, nedenini anlamıyorum"

JD VANCE: KAYBETMEMİZİN NEDENİ SAVAŞ

Başkan Yardımcısı JD Vance ise Cumhuriyetçilerin yenilgisini doğrudan İran savaşına bağladı.

Vance, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaybetmemizin nedeni savaştır. Başkan'ın kendisi dün gece bunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçilerin savaş kararını savunabileceğini ancak seçim sonuçlarının görmezden gelinemeyeceğini söyleyen Vance, "Neden kaybettiğimizi herkes biliyor" dedi.

ABC News seçmen anketine göre Temsilciler Meclisi seçimlerinde oy kullananların yüzde 34'ü İran savaşını oy tercihlerinde "çok önemli" bir konu olarak değerlendirmişti.

Aynı oran ekonomik koşullar için yüzde 49, hükümetteki yolsuzluklar için ise yüzde 55 oldu.

"KABİNE YETKİLİLERİ HEGSETH'E DUYDUKLARI GÜVENİ KAYBETTİ"

Ayrıca Bir Beyaz Saray yetkilisi de "Trump, seçim yenilgisine rağmen Hegseth'i çok seviyor. Ancak İran savaşı uzadıkça bazı üst düzey danışmanlar ve kabine yetkilileri Hegseth'e duydukları güveni kaybetti" dedi.

DEMOKRATLAR PENTAGON'U SORUŞTURMAYA HAZIRLANIYOR

Kongrede çoğunluğu elde eden Demokratlar, Trump yönetimine yönelik denetim ve soruşturmaları artırmaya hazırlanıyor.

Demokratların hedefindeki isimlerin başında Savunma Bakanı Pete Hegseth geliyor.

İran savaşının yürütülmesi, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknelere yönelik askeri saldırıların hukuki dayanağı ve üst düzey askeri yetkililerin görevden alınması, incelenmesi beklenen konular arasında bulunuyor.

Demokratların Kongredeki celp yetkilerini kullanarak Pentagon yetkililerini ifadeye çağırabileceği, Hegseth hakkında azil sürecinin de gündeme gelebileceği konuşuluyor.

PENTAGON'DAN TRUMP'A TAM DESTEK MESAJI

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Hegseth'in görevinden ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

Parnell, ABC News'e yaptığı açıklamada, Hegseth'in siyasi amaçlı olduğunu düşündüğü soruşturmalar karşısında geri adım atmayacağını iletti.

Öte yandan Hegseth'in Tennessee'de boşalacak Senato koltuğuna aday olabileceği yönündeki iddialar da Trump'a soruldu.

Trump, Hegseth'in Tennessee'de oldukça popüler olacağını söylerken, görevden ayrılmasına yönelik herhangi bir plan açıklamadı.

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