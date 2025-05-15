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Trump, Körfez turu sonrası nereye gidecek? İstanbul iddiaları gölgesinde açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trump, Körfez turu sonrası nereye gidecek? İstanbul iddiaları gölgesinde açıklama
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Rusya-Ukrayna barış müzakereleri ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakerelere katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Körfez turu kapsamında BAE'de bulunan Trump, "Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi yarın ayrılacağız. Neredeyse varış noktamız belli değil, çünkü sürekli telefonlar alıyoruz; buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz diye. Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum" dedi.

Trump, Körfez turu sonrası nereye gidecek? İstanbul iddiaları gölgesinde açıklama - 1. Resim

TRUMP KÖRFEZ ZİYARETİ SONRASI İSTANBUL'A GELECEK Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de temaslarına devam ediyor. Trump, Orta Doğu turunun ardından seyahat planlarında değişiklik olabileceğini belirterek, bazı liderlerden aldığı telefonlar nedeniyle güzergahın henüz netleşmediği sinyalini verdi. Trump, "Bildiğiniz gibi yarın ayrılacağız. Neredeyse varış noktamız belli değil, çünkü sürekli telefonlar alıyoruz; buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz diye. Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum" dedi.

Öte yandan Trump, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak olan müzakerelere katılabileceği sinyalini vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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