Trump-Şi görüşmesinden sonra sürpriz zirve! Tarih belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin yeni turunun 9 Haziran'da Londra’da gerçekleşeceğini açıkladı.

ABD heyeti, 9 Haziran'da Çinli temsilcilerle Londra’da bir araya gelecek. Hazine Bakanı Bessent, Ticaret Bakanı Lutnick ve Temsilci Greer ABD tarafını temsil edecek.

Şİ İLE YAPILAN GÖRÜŞME SONRASI YENİ ADIM

Trump ile Çin lideri Şi Cinping’in telefonla yaptığı “olumlu” görüşmenin ardından müzakerelerin yeniden başlatılması kararı alındı.

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KRİTİK MADENLER VE GÜMRÜK VERGİLERİ GÜNDEMDE

Taraflar arasında süren anlaşmazlıkların merkezinde nadir toprak elementleri ve karşılıklı gümrük tarifeleri yer alıyor.

GEÇİCİ ATEŞKESİN SÜRESİ DOLUYOR

Mayıs ayındaki görüşmelerde sağlanan geçici vergi indirimi anlaşmasının süresi Ağustos ayında sona erecek.

TRUMP'TAN ÖĞRENCİ VİZESİ MESAJI

Trump, açıklamasında ayrıca “ABD, Amerika'da okumaya gelen Çinli öğrencileri seviyor” diyerek, öğrenci vizeleri konusunda olumlu bir tutum sergilese de bazı kısıtlamaların devam edeceği mesajını verdi.

ÇİN'DEN "NEGATİF ÖNLEMLERİ KALDIRIN" ÇAĞRISI

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin uyguladığı ekonomik tedbirlerin kaldırılmasını talep ettiğini açıkladı.