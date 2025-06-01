Çin'den ABD'ye çok sert uyarı! Bölgeyi barut fıçısına çevirdi, ateşle oynamasınlar

Çin, ABD'nin Güney Çin Denizi’nde yürüttüğü 'silahlandırma' faaliyetlerine sert tepki gösterdi. Pekin yönetimi "ABD, Tayvan meselesini Çin’i sınırlamak için bir pazarlık aracı olarak kullanmaya çalışmamalı ve ateşle oynamamalıdır" açıklamasında bulunarak Wahington'ı Güney Çin Denizi’ne silahlar konuşlandırarak Hint-Pasifik bölgesini "barut fıçısına" çevirmekle suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD, Tayvan meselesini Çin’i sınırlamak için bir pazarlık aracı olarak kullanmaya çalışmamalı ve ateşle oynamamalıdır" ifadelerini kullanarak, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Tayvan ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Çin’den ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Singapur'da düzenlenen "Shangri-La Diyaloğu" forumunda Tayvan ile ilgili yaptığı açıklamalarına cevap geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hegseth’in "Çin ordusunun Tayvan'ı işgal edebilecek kapasiteyi inşa ettiği ve gerçek bir saldırı için prova yaptığı" yönündeki sözleri nedeniyle ABD’ye "resmi ve ciddi bir protesto iletildiği" belirtilirken, ABD’li bakanın açıklamalarından "son derece rahatsızlık duyulduğu" aktarıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "ABD, Tayvan meselesini Çin’i sınırlamak için bir pazarlık aracı olarak kullanmaya çalışmamalı ve ateşle oynamamalıdır" denildi. Açıklamada, Tayvan meselesinin Çin’in "iç meselesi" olduğu ve yabancı ülkelerin bu konuda müdahale hakkı bulunmadığı vurgulandı.

"ÇİN TOPRAK EGEMENLİĞİNİ KARARLILIKLA SAVUNACAK"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian ise, Güney Çin Denizi’nde seyirle ilgili hiçbir sorun olmadığını, Çin’in "toprak egemenliğini ve deniz haklarını uluslararası hukuk çerçevesinde kararlılıkla savunacağını" belirtti. Jian, ABD’yi Güney Çin Denizi’ne silahlar konuşlandırarak Hint-Pasifik bölgesini "barut fıçısına" çevirmekle suçladı.

HEGSETH'TEN ÇİN İDDİASI

Hegseth Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) tarafından Singapur'da düzenlenen "Shangri-La Diyaloğu" forumunda yaptığı açıklamada, Çin'in "Hint-Pasifik'teki güç dengesini değiştirmek için inandırıcı bir şekilde askeri güç kullanmaya hazırlandığını", Çin'in Tayvan'ı ele geçirmeye yönelik herhangi bir girişiminin sadece Hint-Pasifik için değil, tüm dünya için "yıkıcı sonuçlara" yol açacağını ifade etti.