ABD tarih verdi! "Çin saldıracak, hazırız"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin’in 2027 yılına kadar Tayvan’a saldırı hazırlığını tamamlayabileceğini açıkladı. Hegseth, “Çin saldıracaksa biz de hazırız. Caydırıcılık işe yaramazsa savaşır ve kazanırız” diyerek Hint-Pasifik’teki dengelerin kırılabileceğinin sinyalini verdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin’in 2027 yılına kadar Tayvan’ı işgal edecek kapasitede bir ordu inşa etmeye çalıştığını ve bu hedef doğrultusunda “her gün eğitim yaptığını” açıkladı.

Singapur’da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu güvenlik zirvesinde konuşan Hegseth, “Çin güç kullanarak Tayvan’ı ele geçirmeye hazırlanıyor, bu sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı yıkıma sürükleyebilir” dedi.

'ÇİN GERÇEK VE YAKIN BİR TEHDİT'

ABD’li Bakan, Çin’in Tayvan’ı ele geçirme hedefinin yalnızca teori olmadığını, askeri hazırlıkların sahada her gün sürdüğünü aktardı. “Açık konuşayım: Çin bu işi gerçekten yapabilir. Umarız olmaz, ama kesinlikle olabilir” ifadelerini kullanan Hegseth, Çin’in Hint-Pasifik’teki statükoyu zorla değiştirmek istediğini söyledi.

"ABD BURADAN GİTMİYOR"

Hegseth, ABD'nin bölgeden çekilmeyeceğini ve müttefikleriyle omuz omuza durmaya devam edeceğini vurguladı. “Amerikan halkının güvenliği, Asya’daki müttefiklerimizin güvenliğine bağlı. Biz barış istiyoruz, ama gerekirse savaşa da hazırız” dedi.

SAVUNMA BAKANI: SAVAŞ İSTEMİYORUZ AMA KAZANMAYA HAZIRIZ

“Çatışma arayışında değiliz. Ancak dışarıya itilmek de istemiyoruz. Müttefiklerimizin sindirilmesine göz yummayız” diyen Hegseth, ABD Savunma Bakanlığı’nın “başkomutandan talimat gelirse, savaşmak ve kazanmak için hazır olduğunu” şeklinde konuştu.

ÇİN'E İDEOLOJİK DEĞİL STRATEJİK MESAJ

Bakan Hegseth, ABD'nin bölgedeki askeri varlığının “başkalarına ideoloji empoze etmek değil, egemenliğe saygı ve karşılıklı çıkarlar” üzerine kurulu olduğunu vurguladı. “Burada kültür dersi vermek için değiliz, irademizi dayatmak için de değiliz” diyen Hegseth, Çin’in “hegemonya peşinde koştuğunu” ve bölgede üstünlük sağlamayı hedeflediğini söyledi.

PEKİN'İN SESSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

ABD'nin savunma mesajlarını açık şekilde verdiği zirvede Çin tarafı düşük seviyeli bir heyetle temsil edildi ve önceden planlanan konuşmalar iptal edildi. Pekin yönetimi, Hegseth’in doğrudan Tayvan uyarılarına ise henüz resmi bir cevap vermedi.

"ÇİN, 2027'YE KADAR ORDUYU HAZIR HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Hegseth'in ifadelerine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin ordusuna Tayvan'ı işgal edebilecek kapasiteye 2027 yılına kadar ulaşılması talimatını verdi. Bu tarih, uzun süredir ABD'li askeri kaynaklarca gündemde tutuluyor ancak Pekin tarafından hiçbir zaman teyit edilmedi.

MÜTTEFİKLERE ÇAĞRI: HARCAMALARINIZI ARTIRIN

ABD Savunma Bakanı konuşmasının sonunda bölge ülkelerine seslenerek, “Zamanımız geldi. Karşı karşıya olduğumuz tehditler beklemeyecek” dedi. Savunma harcamalarının artırılması gerektiğini belirten Hegseth, müttefiklerin savunma kapasitelerini geliştirmesi ve iş birliğini derinleştirmesi çağrısında bulundu.