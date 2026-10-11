ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Körfezi'nin ardından Atlas veya Pasifik Okyanusu'nun adını değiştirme fikrini gündeme getirdi. Tennessee'deki mitingde konuşan Trump, okyanuslardan birine "Trump Okyanusu" ya da "Amerikalar Okyanusu" adının verilebileceğini söyledi.

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Daha önce Meksika Körfezi ve Ontario Gölü'nün isimleriyle ilgili adımlar atan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez dünyanın en büyük okyanuslarını gündemine aldı.

Tennessee eyaletinin Clarksville kentinde düzenlenen mitingde konuşan Trump, Atlas veya Pasifik Okyanusu'na yeni bir isim verilmesi fikrini şaka yollu dile getirdi.

Trump şimdi de okyanuslara göz dikti! Kendi adını vermek istiyor

"TRUMP OKYANUSU" İSMİNİ ÖNERDİ

Trump, mitingde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Körfezimiz var. Güzel bir gölümüz var. Şimdi biri dedi ki, bir nehre ihtiyacın var... Bir nehre ihtiyacımız var. Bir okyanusa ihtiyacımız var."

Ardından okyanuslardan birine kendi adının verilebileceğini söyleyen ABD Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna 'Trump Okyanusu' ya da 'Amerikalar Okyanusu' gibi bir şey diyoruz. Görevi devretmeden önce bence bir okyanusumuz olmalı. Ve harika bir nehre ihtiyacımız var."

MEKSİKA KÖRFEZİ'NİN ADINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Trump, daha önce Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirmişti.

Söz konusu karar, Meksika ile diplomatik gerilimlere neden olurken yeni ismi kullanmayı reddeden Associated Press haber ajansıyla da tartışma yaşanmıştı.

ABD Başkanı, ağustos ayında ise New York ile Kanada arasında bulunan Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirmişti.

İKİ ÜNLÜ NEHRİN ADINA DOKUNMAYACAK

Trump, konuşmasında ABD'nin önemli nehirleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

New York'tan geçen ve adını kaşif Henry Hudson'dan alan Hudson Nehri'nin ismini değiştirmeyi düşünmediğini söyledi.

Mississippi Nehri'nin adını da koruyacağını belirten Trump, "Mississippi'yi seviyorum. O eyaleti çok büyük bir farkla kazandık" dedi.

NEW MEXICO'YA DA YENİ İSİM ÖNERMİŞTİ

Trump, geçen ay New Mexico eyaletinin adının "Yeni Amerika" olarak değiştirilmesi fikrini de ortaya atmıştı.

Eyaletteki Cumhuriyetçi bir kongre adayını desteklemek amacıyla yayımladığı videoda isim değişikliğini zorlamayacağını söyleyen Trump, "Bunu zorlamayacağım, ancak birçok insan bunu çok beğeniyor" ifadelerini kullanmıştı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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