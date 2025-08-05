Trump yönetimi, Obama dönemi yetkilileri hakkında “Russiagate” soruşturması başlattı

ABD Adalet Bakanlığı, 2016 seçimlerine Rusya’nın müdahalesine ilişkin hazırlanan istihbarat raporlarının kasıtlı olarak çarpıtıldığı iddialarıyla ilgili olarak Obama döneminden bazı üst düzey yetkililer hakkında büyük jüri soruşturması başlattı.

Soruşturma talimatı, Adalet Bakanı Pam Bondi tarafından bizzat verildi. İlk haber Fox News tarafından duyurulurken, federal bir savcının delilleri büyük jüriye sunacağı, ileride ceza davası açılması halinde iddianame hazırlanabileceği belirtildi.

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GABBARD İDDİASI SÜRECİ TETİKLEDİ

Soruşturmanın temelinde, eski Demokrat vekil ve şu anda Ulusal İstihbarat Direktörü olan Tulsi Gabbard’ın, "ABD istihbarat camiasının silah haline getirildiği" yönündeki açıklamaları yatıyor. Gabbard, yayınladığı belgelerin, 2016’da Obama yönetiminin Trump’ın kampanyasını hedef alan “haince bir plan” yürüttüğünü gösterdiğini savunmuştu.

TRUMP: GERÇEK HER ZAMAN KAZANIR

ABD BaşkanI Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da, “Gerçek her zaman kazanır. Bu harika bir haber.” ifadelerini kullandı. Trump, geçtiğimiz ay Barack Obama’yı vatana ihanetle suçlamış ve seçimleri etkilemeye çalıştığını öne sürmüştü.

DEMOKRATLAR SİYASİ AMAÇLI DİYOR

Demokrat Parti yetkilileri, soruşturmanın siyasi bir hesaplaşma olduğunu savunarak, tüm iddiaları “temelsiz ve dikkat dağıtma amaçlı” olarak nitelendirdi.

ABD istihbarat topluluğu ise Ocak 2017’de yayımladığı değerlendirmede, Rusya’nın 2016 seçimlerinde Trump’ı desteklemek için sosyal medya dezenformasyonu ve siber saldırılar düzenlediğini belirtmişti. Ancak bu girişimlerin seçim sonucunu değiştirdiğine dair somut kanıt bulunamadığı kaydedilmişti.