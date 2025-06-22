Trump yönetiminden İran’a karşı alarm: Önümüzdeki 48 saat endişe verici

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran'ın misillemelerine karşı hazırlık yaparken, önümüzdeki 48 saatin özellikle endişe verici olduğu aktarıldı.

NBC News’e konuşan iki savunma yetkilisi ve üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump yönetiminin İran’ın saldırılarına karşı alarma geçtiğini açıkladı. Yetkililer, misillemenin ABD toprakları ya da denizaşırı üsleri hedef alıp almayacağının hala belirsiz olduğunu söyledi.

ABD’nin Orta Doğu’daki üs ve varlıklarının aylardır yüksek alarm durumunda olduğu hatırlatılırken, 13 Haziran’da İsrail'in İran’a karşı başlattığı saldırıların ardından tehdit algısının tırmandığı belirtildi.

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Yetkililer "önümüzdeki 48 saatin özellikle endişe verici olduğunu" vurgularken, İran'ın yakın zamanda saldırı gerçekleştirebileceği yönünde ciddi emareler olduğunu aktardı.

CNN’in siyaset ve küresel ilişkiler analisti Barak Ravid, İran’ın ABD’nin nükleer tesislere yönelik saldırısına karşı açık şekilde misilleme tehdidinde bulunduğunu hatırlattı.

Ravid, "Böyle bir durumda ABD güçleri, bölgedeki çıkarları ve üsleri doğrudan hedef alınabilir. Bu da geniş çaplı bir çatışmayı tetikleyebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Analist, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimaline de dikkat çekti. Küresel enerji arzının büyük bölümünün geçtiği bu stratejik geçiş noktasının kapanmasının, dünya genelinde petrol fiyatlarını yükselteceği ve enerji piyasalarında sarsıntıya yol açacağı uyarısında bulundu.

"KALICI SONUÇLARI OLACAK"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Bu sabahki olaylar kabul edilemez ve kalıcı sonuçlar doğuracak" dedi. X sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Arakçi,, Washington’un BM Şartı, uluslararası hukuk ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’nı (NPT) ihlal ettiğini belirtti.

"MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZ SAKLIDIR"

Arakçi,, İran’ın egemenliğini ve halkını savunmak amacıyla tüm seçenekleri masada tuttuğunu belirterek, "Tahran, BM şartlarına uygun şekilde meşru müdafaa hakkını saklı tutmaktadır" ifadesini kullandı.

TRUMP: ÜÇ NÜKLEER TESİSİ VURDUK

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Fordow, Natanz ve İsfahan’daki üç nükleer tesisine hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Fox News’ten Sean Hannity, saldırıda altı devasa sığınak delici bomba kullanıldığını, Tomahawk füzelerinin ise denizaltılardan fırlatıldığını duyurdu.

Fordow tesisinin, 300 metre derinlikte bir dağın altında bulunduğu ve sadece ABD’nin bu tür bir hedefi etkisiz hale getirebilecek teknolojiye sahip olduğu bildirildi.

AVRUPA'DAN ÇAĞRI: MÜZAKERE MASASINA DÖNÜN

Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, tüm taraflara tansiyonu düşürme ve yeniden müzakere sürecine dönme çağrısında bulundu. Kallas, "İran’ın nükleer silah geliştirmesine izin verilemez" dedi.

UAEA VE İNGİLTERE'DEN GÜVENLİK ALARMI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) acil toplantı kararı alırken, Genel Direktör Rafael Grossi, İran’daki acil durum nedeniyle yönetim kurulunu toplantıya çağırdıklarını duyurdu.

İngiltere İş Sekreteri Jonathan Reynolds ise, İran’ın diplomatik çözümleri reddettiğini savunarak, "Bölgedeki İngiliz vatandaşlarına yönelik tüm senaryolara karşı hazırlıklıyız" dedi.

SAVAŞIN BEDELİ AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı hava saldırıları sonrasında İran’dan gelen misillemelerde İsrail kaynaklarına göre en az 25 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. İran Sağlık Bakanlığı ise 430 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3.500’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.