Trump’a 2.kez yargı freni! Uluslararası öğrenci yasağı askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Harvard Üniversitesi'ne uluslararası öğrenci girişlerini engelleyen vize yasağına mahkemeden dur kararı geldi. Federal Yargıç Allison Burroughs, üniversitenin acil başvurusunun ardından Trump’ın kararını geçici olarak askıya aldı. "Harvard, telafisi imkânsız zarar görebilir" diyen mahkeme, Beyaz Saray’ın hamlesini anayasal haklara tehdit olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Harvard Üniversitesi'ne yönelik uluslararası öğrenci vizelerini askıya alan kararına mahkemeden fren geldi.

ABD Bölge Yargıcı Allison Burroughs, Perşembe gecesi verdiği geçici tedbir kararıyla Trump'ın kararını durdurdu. Karar, Harvard’ın değiştirilmiş dava başvurusunu sunmasından yalnızca saatler sonra alındı.

Yargıç Burroughs, kararnamenin uygulanması durumunda Harvard'ın “geri döndürülemez bir zarar göreceğini” paylaşımını yaptı.

TRUMP'TAN 'HARVARD'A KARŞI KAN DAVASI' MI?

Trump’ın 5 Haziran’da imzaladığı kararname, ülkenin en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard’da yeni uluslararası öğrenciler için F, M ve J tipi vizeleri askıya alıyordu. Harvard ise kararı, Birinci Anayasa Değişikliği’ne aykırı ve üniversiteye yönelik siyasi misilleme olarak nitelendirdi.

Harvard tarafından yapılan açıklamada, Trump yönetiminin bu adımıyla üniversitenin akademik özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü hedef aldığı vurgulandı. Dava dosyasında, bu girişimin “Harvard’a yönelik bir hükümet kan davası” olduğu ifadelerine yer verildi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ SAVUNACAĞIZ"

Harvard Başkanı Alan Garber, üniversite camiasına yaptığı açıklamada, kararnameyi “yasadışı bir misilleme” olarak değerlendirdi. Garber, uluslararası öğrencilerin Harvard’a katkılarına dikkat çekerek “Onlarsız Harvard, Harvard değildir” dedi. Üniversitenin uluslararası öğrencilerinin ülkeye ve akademiye değer kattığını vurgulayan Garber, “Anayasal haklarımızı ve öğrencilerimizi savunacağız” ifadelerini kullandı.

VİZELER DURDURULURSA 300 BİN ÖĞRENCİ ETKİLENEBİLİR

Trump’ın kararı yürürlüğe girseydi, yalnızca Harvard değil, ABD genelindeki yaklaşık 300 bin uluslararası öğrenciyi etkileyebilecekti. Harvard’ın argümanına göre, bu karar Amerika'nın akademik ve ekonomik gücüne de darbe anlamına gelecekti.

Beyaz Saray ise yasağın gerekçesini “ulusal güvenlik” olarak savundu. Kararnameyle birlikte Dışişleri Bakanlığı’na, vize başvurularında sosyal medya hesaplarının taranması ve adayların dijital geçmişlerinin incelenmesi yönünde talimat verildi.

ANTİSEMİTİZM İDDİALARI DA DOSYADA

Trump’ın kararname gerekçesinde, Harvard’ın kampüsünde antisemitizmle yeterince mücadele etmediği ve çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık (DEI) politikalarının “ayrımcılık içerdiği” öne sürüldü. Eğitim Bakanlığı ise üniversiteleri, Yahudi öğrencilere yeterli koruma sağlanmadığı iddiasıyla federal fon kesintileriyle tehdit etmeye devam ediyor.

YASAL MÜCADELE SÜRÜYOR

Harvard, Trump yönetimiyle iki ayrı hukuk cephesinde mücadele ediyor. İlki, 2,2 milyar dolarlık federal fonun kesilmesiyle ilgili. İkinci cephe ise öğrenci vize programının iptaliyle ilgili açılan dava. Her iki davaya da aynı yargıç Burroughs bakıyor.

Dava kapsamında mahkeme, Trump’ın Harvard’a özel olarak uyguladığı bu “pilot programın” anayasaya aykırı olabileceği görüşünü değerlendiriyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak duruşmalarda Trump’ın kararının kalıcı şekilde iptal edilip edilmeyeceğine karar verilecek.