Trump’ın gizli kompleksi ifşa oldu! Harvard'a giremediği için savaş açtı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Harvard Üniversitesi’ne yönelik yıllardır süren sert söylemlerinin ardında, kişisel bir hayal kırıklığı olabileceği öne sürüldü. Başkanın biyografi yazarı Michael Wolff, Trump’ın Harvard’a kabul edilmediği için bu kuruma ve genel olarak elit üniversitelere karşı "kişisel bir kin" beslediğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Harvard Üniversitesi’ne yönelik eleştirilerinin ardında, geçmişte bu kuruma kabul edilmemiş olmanın yattığı öne sürüldü. Başkanın biyografi yazarı Michael Wolff’un ortaya attığı iddiaya göre, Trump’ın Ivy League üniversitelerine, özellikle Harvard’a karşı duyduğu öfke kişisel bir reddedilmeden kaynaklanıyor.

Wolff, The Daily Beast’te katıldığı bir programda, “Trump’ın Harvard’a başvurduğu ancak kabul edilmediği” yönündeki söylentilerin, Başkan’ın bu kurumu yıllardır küçümsemesinin temelini oluşturduğunu ifade etti. Beyaz Saray ise iddiaları reddederek, “Trump hiçbir zaman Harvard’a başvurmadı” açıklamasında bulundu.

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BARRON TRUMP DEĞİL, DONALD TRUMP HEDEFTE

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, Trump’ın oğlu Barron Trump’ın Harvard tarafından reddedildiği için Başkan’ın bu üniversiteye karşı tavır aldığı iddia edilmişti. Ancak bu söylentiler, First Lady Melania Trump tarafından yalanlandı. Melania Trump, oğulları Barron’un Harvard’a başvuru yapmadığını net bir dille açıkladı.

Biyografi yazarı Wolff ise bu noktada farklı bir yaklaşım sunarak, asıl öfkenin Barron’dan değil, Başkan’ın kendi gençlik döneminden kaynaklandığını öne sürdü.

"TRUMP ŞOVU İÇİN DÜŞMAN ŞART"

Wolff, “Trump için bir düşman şart. Harvard bu rolü fazlasıyla dolduruyor” dedi. Yazara göre Trump, hem medyada hem de kamuoyunda ses getirmek için bu tür dramatik hedefler seçiyor.

Trump’ın geçmişte Fordham Üniversitesi’nde başladığı üniversite hayatını Pennsylvania Üniversitesi’ne transfer olarak tamamladığı biliniyor. Ancak eğitim hayatı boyunca akademik yeterliliği sık sık sorgulandı. Kız kardeşi Maryanne Trump Barry’nin iddialarına göre, Trump’ın sınavlarına başka birinin girdiği bile öne sürüldü.

BEYAZ SARAY'DAN CEVAP GELDİ

Wolff’un iddialarına Beyaz Saray sert tepki gösterdi. Başkanlık sözcüsü Taylor Rogers, “Bu tür haberler yalnızca tıklanma uğruna yapılan spekülasyonlardır. Trump, tarihin en başarılı iş insanlarından biri olarak Harvard gibi yozlaşmış yapılara ihtiyaç duymadı” ifadelerini kullandı.